Adana'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 17.57’de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.