Adana'da korkutan deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11.06.2023 - 18:04 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 17.57’de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-06-11
Saat:17:57:02 TSİ
Enlem:37.889 N
Boylam:36.257 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BdXgArZoEC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi