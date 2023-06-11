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Adana'da korkutan deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.06.2023 - 18:04 |
Adana'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 17.57’de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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