Adana’da İlk İftar Heyecanı Başladı! Ramazan’ın İlk Günü (19 Şubat 2026) İftar Saat Kaçta, Oruç Ne Zaman Açılacak?"

Ramazan ayının manevi coşkusu Adana’da da başladı. 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayan Ramazan’ın ilk gününde, vatandaşlar oruçlarını açacağı anı merakla bekliyor. Peki Adana’da iftar saat kaçta? İşte 2026 Ramazan’ında Adana’da ilk iftar saatleri ve oruç açma zamanı.

Adana’da Ramazan’ın İlk İftarı

Ramazan ayının ilk gününde Adana’daki vatandaşlar, uzun süren sahurdan sonra akşam ezanının okunmasını bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, Adana’da 19 Şubat 2026 Perşembe günü akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılacak.

19 Şubat 2026 Adana İftar Saatleri

İmsak Vakti: 05:56

Güneş: 07:16

Öğle: 12:58

İkindi: 16:00

Akşam (İftar): 18:29

Yatsı: 19:18

Vatandaşlar, özellikle ilk iftar gününde sevdikleriyle bir araya gelerek Ramazan’ın manevi atmosferini doyasıya yaşamak için sofralarını hazırlıyor.

Oruç Açarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ramazan’ın ilk gününde oruç açarken hafif ve sağlıklı yiyeceklerin tercih edilmesi, mide ve sindirim sağlığı açısından önem taşıyor. Su, hurma ve çorba ile başlayan iftar, ana yemek ve tatlıyla tamamlanabilir.

Adana’da ilk iftar heyecanı, kent genelinde cami ve evlerde ezan okunmasıyla birlikte başlayacak. Ramazan ayı boyunca vatandaşlar, günlük iftar saatlerini takip ederek ibadetlerini huzur içinde yerine getirecek.