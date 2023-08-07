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Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Adana'da bir plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar ise kilometrelerce uzaktan görüldü.

07.08.2023 - 07:56 | | İHA
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Yangın, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıktı. Alınan bilgiye göre, tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin yangını fark edip haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk ekiplerin bölgeye ulaşarak yangına müdahaleye başladığı bildirildi.
Öte yandan tesiste çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Dumanlar şehrin birçok noktasından kilometrelerce uzaktan görüldü.

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