Adana'da elektrik hatlarında 948 KM'lik hattın bakımı tamamlandı

Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli'de 4 bin 462 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 1 pano ile 33 trafo ve 297 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 948 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Adana'da 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 330 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis edildi. Kentte 3 bin 968 yeni aydınlatma armatürünün montajını yapıldı. Ayrıca yeni 205 elektrik panosu ve 124 trafo merkezi montajı da gerçekleştirildi. Şirket, 2024 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Müşteriler, şirketin web sitesinden, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan soru ve sorunlarını dile getirebilir.