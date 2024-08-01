Adana'da elektrik hatlarında 948 KM'lik hattın bakımı tamamlandı
Toroslar EDAŞ, Adana'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü. Ekipler, 13 bin 513 trafo ve 38 bin 325 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı.
Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli'de 4 bin 462 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 1 pano ile 33 trafo ve 297 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 948 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.
Adana'da 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 330 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis edildi. Kentte 3 bin 968 yeni aydınlatma armatürünün montajını yapıldı. Ayrıca yeni 205 elektrik panosu ve 124 trafo merkezi montajı da gerçekleştirildi. Şirket, 2024 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdiğini söyledi.
Müşteriler, şirketin web sitesinden, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan soru ve sorunlarını dile getirebilir.