Adana'da döviz büroları sahte banknot alarmı verdi! Dolar alımları durduruldu

Kentteki bazı döviz büroları, para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı.

İş yerlerinin camlarına asılan afişlerde 50 ve 100 dolar görseline yer verilerek, "Yukarıdaki dolar ların piyasada sahtelerinin dolaşmasından dolayı bu süreç düzelene kadar 50 ve 100 dolar almıyoruz." denildi.

Dövizci Osman Susar, AA muhabirine, şu an eski dolar ları almadıklarını söyleyerek, "Çoğunlukla eski üretim dolar larda bunları yapıyorlar. Yeni çıkan dolar larda şimdilik bir sıkıntı yok. 50 ve 100 dolar larda sıkıntı var. Maalesef bizim para sayma makinelerimizden geçiyor. Biz de tedbir olsun diye makinelerimizi güncellemeye aldık." diye konuştu.

Vatandaşların sahte dolar ları ayırt etmesinin mümkün olmadığını dile getiren Susar, şu an tedbiren kimsenin eski dolar ları almaması gerektiğini anlattı.

Susar, iş yerlerine afiş de astıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızı uyarmak amaçlı camekanımıza 50 ile 100 dolar ların resimlerini astık. Bunların alım satımı yapılmadığıyla ilgili bilgiler veriyoruz." ifadesini kullandı.

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Vatandaşların "merdiven altı" yerlerden dolar temin etmemeleri konusunda uyarı yapan Susar, "İnsanlarımızı bilinçlendiriyoruz ve sahte dolar ların piyasaya düşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sahte dolar bulduk mu yırtıyoruz ve uyarıyoruz. Başlarına daha sonra gelebilecek sıkıntıları anlatıyoruz. Ülkemizi kalkındırmak amaçlı böyle tedbir çalışmalarına girdik." dedi.