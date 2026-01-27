Adana'da bir ilk! Dev projede çalışmalar hızlandı

Haberin Devamı

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin en yoğun trafik akslarından biri olan D-400 Karayolu’nda ulaşımı rahatlatacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. İnşası devam eden Ege Bagatur Farklı Seviyeli Kavşak Projesi, alt ve üst geçitleri bir arada barındıran yapısıyla Adana’da örneği bulunmayan bir mühendislik çalışması olarak öne çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesai harcadığı projede çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Tamamlandığında hem alttan hem de üstten geçiş imkânı sunacak olan kavşak, D-400 üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak. Çok katmanlı yapısı sayesinde bölgedeki yoğunluğun ve sıkışıklığın büyük ölçüde sona ermesi hedefleniyor.

DOĞU-BATI HATTINDA KESİNTİSİZ ULAŞIM

5 Ocak gazetesinde yer alan habere göre; Ege Bagatur Farklı Seviyeli Kavşağı, yalnızca bulunduğu noktada değil, Adana’nın genel ulaşım sistemi açısından da stratejik bir rol üstleniyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın seçim vaatleri arasında yer alan alt ve üst geçit projelerinin en önemli ayaklarından biri olan bu çalışma, kentin doğu-batı aksında kesintisiz ulaşımın önünü açacak.

Yetkililer, proje tamamlandığında Şakirpaşa’dan İncirlik’e kadar olan güzergâhta “dur-kalk” dönemi sona erecek, sürücülerin trafik ışıklarına takılmadan daha hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebileceğini belirtti.

Haberin Devamı

Ulaşım altyapısını modernize etmeyi amaçlayan bu dev yatırımın, hem zaman kaybını azaltması hem de kent içi trafik stresini önemli ölçüde düşürmesi bekleniyor.