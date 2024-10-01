Adana'da 34 yıldır ahşap onun elinde sanata dönüşüyor

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan atölyesinde ahşap tablo ve süs eşyaları yapan Tektaş, 10 yaşındayken bir ustanın yanında çırak olarak işe başladı. Selçuklu ve Osmanlı motiflerini ağaca işleyen Tektaş, eserlerini yurt içi ve yurt dışına satıyor.

Sabahın erken saatlerinde açtığı atölyesinde gece geç saatlere kadar çalışan Adanalı Serdar Usta, talebe göre ahşap malzemenin üzerine özel desenler veya resimler çizebiliyor.

Ahşap oymacılığı dersi almak isteyen meraklılara gönüllü ders veren Tektaş, sanatının gelecek nesillere aktarılması için çaba harcıyor.







“AMACIMIZ SANATI GELECEK NESİLE AKTARMAK”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ahşap oyma sanatçısı Serdar Tektaş, kaybolmuş mesleği ayakta tutmak için elinden geleni yaptığını belirterek, “Ahşap oymacılığını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Oymaya müsait olan ağaç türlerini kullanıyoruz. İlk başlayan kursiyerlerimize ıhlamur ağacını veriyoruz. Bizim amacımız bu sanatı bizden sonraki birçok nesile aktarmak. Çok nadir insanlar bu işi yapıyor” ifadelerini kullandı.



“ÇIRAK BULAMIYORUZ”

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Sanatının tanıtımını yapmak için çaba harcadığını aktaran Tektaş, “7 sene boyunca Kürkçüler Cezaevi'nde yüzlerce mahkumun topluma kazandırılması için onları ahşapla tanıştırdık. Yaşlı evlerinde ahşap dersleri verdik. Toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz. En büyük sorunumuz ise meslek liselerinde çırağın yetişiyor olmaması. Çıraklıkta sorun yaşıyoruz” dedi.