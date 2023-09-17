Adana'da 17 DEAŞ'lı terörist yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Adana’da deaş terör örgütüne yönelik operasyonda 17 terör örgütü mensubu yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı; 5’i tutuklandı, 12'si hakkında Adli Kontrol kararı verildi.

Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silaha ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek.