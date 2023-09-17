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Adana'da 17 DEAŞ'lı terörist yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 17 terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

17.09.2023 - 16:25 |
Adana'da 17 DEAŞ'lı terörist yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Adana’da deaş terör örgütüne yönelik operasyonda 17 terör örgütü mensubu yakalandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı; 5’i tutuklandı, 12'si hakkında Adli Kontrol kararı verildi.

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Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silaha ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek.

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