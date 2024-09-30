Adana semalarında SOLOTÜRK nefes kesti

Adana’da TEKNOFEST’in başlamasına sayılı günler kala kenti festival heyecanı sardı. SOLOTÜRK bugün festival günü yapacağı gösterinin provasını yaptı. Adana semalarında yaklaşık 30 dakika boyunca SOLOTÜRK pilotları F-16 ile akrobatik hareketler de yaptı. Yapılan prova adeta nefesleri kesti.

BAYRAKTAR AKINCI TİHA SELAMLAMA YAPTI

Kentte bu yıl ilk kez 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 10’uncu TEKNOFEST’e sayılı günler kala festivalin simgesi haline gelen Bayraktar Akıncı TİHA selamlama turu yaptı. Mersin Susanoğlu Sahili’nden kalkan Bayraktar Akıncı TİHA, Sabancı Merkez Camisi üzerinde tur attı. Kent semalarında vatandaşları selamlayan Bayraktar Akıncı TİHA daha sonra festivalin gerçekleştirileceği Adana Şakirpaşa Havalimanı’na iniş yaptı.