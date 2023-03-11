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Adana 4.0 büyüklüğündeki depremle sallandı

Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana ve ilçelerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

11.03.2023 - 23:00 | | ADANA, (DHA)
Adana 4.0 büyüklüğündeki depremle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.35'te merkez üssü Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 29 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Adana ve ilçelerinden hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Ceyhan, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı. (DHA)

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