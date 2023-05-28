Adalet Bakanı Bozdağ Şanlıurfa'da oyunu kullandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı.

Bozdağ, "Seçimin 2. turunda oyumu milletimizin geleceği için, huzur, refah, güven ve istikrarın devamı için kullandım. Hayırlı olmasını diliyorum. Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfamızda ve ülkemizin dört bir yanında, seçimin başladığı şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Katılımın yüksek olacağını görebiliyoruz. Ben milletimizin sandığa gelerek iradesini yansıtacağını düşünüyorum. Geleceğimiz için yol gösterici olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.