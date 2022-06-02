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Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Danıştay üyeliğine seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Danıştay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Danıştay üyeliğine seçildi

02.06.2022 - 07:15 | | Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-
Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Danıştay üyeliğine seçildi

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kuş, Anayasa'nın 155'inci maddesi ile Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Danıştay üyeliğine seçildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği yapılan seçime ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı. Böylece, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.

ADALET BAKAN YARDIMCILIĞINA ATAMA

Öte yandan Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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