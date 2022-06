Adalar Belediyesi önünde hayvanseverlerden eylem

Büyükada'da hayvanseverler, Adalar'da veterinerlik hizmeti alamadıkları ve kedi ölümlerini gerekçe göstererek belediye binasının önünde toplanarak eylem yaptı. Ellerinde, "İlaç yok-klinik yok- ruhsat yok" yazılı pankart taşıyan hayvanseverlerin yanına gelen Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, hayvanseverlerin taleplerini dikkate alacağını söyledi.

"BANA HER ŞEYİ SÖYLEYİN"

Erdem Gül, "Bana her şeyi söyleyin. Her türlü protestoyu yapın. Hatalarımız da olabilir fakat birbirimizi iterek gitmemeliyiz. Demokratik hakkınızı kabul ediyorum. Bu meselenin bileşenleri var. Hakkınızı sonuna kadar arayın" dedi. Hayvanseverlerden Zekiye Kürkçüoğlu, ise "2,5 yıldır alamadığımız şey, 4-5 gündür basında yer aldı. Hepimizin tanıklığı var. Şu an açıklamaya geç kalmamızın nedeni bile sokaktaki hayvanları yakalayıp tedavileri için bir şeyler yapmak" diye cevap verdi.

"MEMUR İÇİN 'AL, GETİR' DİYEMEZSİNİZ"

Eylem alanına gelen hayvanseverlerin sözcüsü Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. İrem Berksoy'a tepki gösteren Erdem Gül, "Sözcünüz ile konuşmayacağım. Bütün taleplerinizi dinliyorum. Eylem hakkınıza da saygı duyuyorum. Ama 'Veterineri görevden al' dediğiniz zaman başka bir şeye girer. Bana 'İstifa et' diyebilirsiniz ama memur için 'Al, getir' diyemezsiniz" dedi.

Gül'ün sözleri üzerine grup tepki gösterdi. Erdem Gül daha sonra belediye binasına döndü.

"ADALAR BELEDİYESİ İLAÇ RUHTASINI KAZANMAK İÇİN BİR ŞEY YAPMADI"

Basın açıklamasını okuyan oyuncu Mehmet Emrah Hamşioğlu, "Bizler Adalar Belediyesinden şeffaf, ücretsiz ve veterinerlik mesleğinin ilke ve kurallarına uygun şekilde sunulan veterinerlik hizmeti talep ediyoruz. Adalar Belediyesi veterinerlik birimi bünyesinde görev yapan 3 veteriner ve 2 yardımcı personel olmasına rağmen ve hatta sadece Büyükada ve Heybeliada'da görev yapan 2 veteriner ve 2 yardımcı personel olmasına rağmen bu talebimiz 2,5 senedir yerine getirilmemektedir. İşte bu nedenle, Adalar Belediye Meclisi Toplantısı öncesi bugün de basın açıklamamızı gerçekleştirmek ve ardından mecliste pankartlı protestomuzu gerçekleştirmek üzere dördüncü defa burada toplandık. Neyi protesto ediyoruz? Adalar Belediyesindeki durumu maddeler halinde tekrar aktarıyoruz: Adalar Belediyesinin ilaç ruhsatı, veteriner kliniğinin gayri hijyenik ortamı ve ilaçların, etkilerini kaybedecek şekilde uygunsuz koşullarda muhafazası nedeniyle 2,5 sene önce iptal edildi. Adalar Belediyesi, ilaç ruhsatını geri kazanmak için, 2 sene boyunca hiçbir şey yapmadı" diye konuştu.

"KISIRLAŞTIRMA, AŞILAMA VE TEDAVİ HİZMETİ ALAMAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Hamşioğlu, Adalar Belediyesi'nin İstanbul'un 39 ilçe belediyesi arasında ilaç ruhsatını kaybeden tek belediye olduğunu belirterek, "Bu duruma sebep olan veterinerler, idari amirleri ve yardımcı personelle ilgili hiç bir değişiklik ve işlem yapmadı. Veterinerlerin Adalarda çalışma gün ve saatleri, halkın 2 senedir talebine rağmen düzenli yayınlanmadı ve yayınlandığı kısa süre içerisinde de veterinerler, yayınlanan tarihlerde görev yerlerinde bulunmadı. Belediye yönetimi, halkın protestoları sonucu, 2,5 sene ardından ilaç ruhsatı sorununu çözmeye yeltendi. Bunun için, belediye, ilk aşamada, bir klinik açmalı. Kamu hizmetine ulaşamadığımız gibi; Belediye, vergilerimizi de boşa savuruyor. Adalar sokaklarındaki binlerce sahipsiz hayvan ve barınaktaki 120 tane sahipsiz köpek için belediyeden kısırlaştırma, aşılama ve tedavi hizmeti alamamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"ADA HALKI SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYOR"

Hamşioğlu, "Tüm bu sorunlar, Adalarda kediler arası bulaşıcı hastalıkları da beraberinde getirdi. Ada halkı, bir yandan özel kliniklerden aldığı kısırlaştırma hizmeti ile nüfus artışını kontrol etmeye çalışıyor, diğer yandan salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Yerel hayvan koruma görevlileri ve İBB gönüllüleri, 2 senedir, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ü göreve çağırıyor: "Çalışmak istemiyorsanız, koltuğunuzu, işini layıkıyla yapacaklara bırakın çünkü biz Adalar halkı olarak, bu memleketin her vatandaşı gibi, iyi hizmeti hak ediyoruz" dedi.