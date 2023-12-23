Açık Lise Sınavları kaç DK? AÖL sınavlarında oturumlar saat kaçta başlıyor ve bitiyor? AÖL sınavı ne zaman, kaç dakika sürüyor?

AÖL sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati ile ilgili aramalar devam ediyor. Lise diplomasına sahip olmak isteyen ortaöğretim mezunu adaylar üç oturuma girecek. Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olup adaylara sorumlu oldukları her dersten çoktan seçmeli 11 soru yöneltilecek. Peki, Açık Lise Sınavları kaç DK? AÖL sınavlarında oturumlar saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ DK?

81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde düzenlenecek olan AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da, Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÇIK LİSE SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuru ile beraber Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu.

Duyuruya göre 1. Dönem Açık Lise sınavları, 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak. Toplam üç oturumdan oluşan sınav, yüz yüze gerçekleştirilecek.

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AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Açık Lise 1. Dönem sınav giriş belgelerini geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açmıştı.

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ