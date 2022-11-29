Açık cezaevleriyle ilgili kritik karar!
Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin süreleri, 2 ay uzatıldı.
29.11.2022 - 15:12 |
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu