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Acı haberi MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin bir üs bölgesine sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğunu ve bir askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

17.02.2024 - 20:11 | | ANKARA, (DHA)
Acı haberi MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan personelimiz, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre altı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Şubat 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. (DHA)

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