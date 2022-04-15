Abluka Operasyonları bugün itibarıyla başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan 'Eren Operasyonları' 15 ayrı bölgede düzenlendi. Bu operasyonlarda 167 terörist etkisiz hale getirildi, 1058 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 420 silah, 630 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 1961 kilo esrar, 3 ton 220 kilo patlayıcı ile 92 bin 780 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.



8 Kasım 2021 tarihinde başlatılan ve 35 ayrı bölgede icra edilen 'Eren-Kış Operasyonları' 14 Nisan 2022 tarihinde sona erdi. Bu operasyonlarda; 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara/sığınak/depo imha edildi, 94 mayın/EYP, 156 silah, 197 el bombası, 2 ton 660 kilo esrar, 2 ton 763 kilo patlayıcı ile 30 bin 611 değişik çapta mühimmat ele geçirildi.



Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında toplam; 339 terörist etkisiz hale getirildi, 1639 mağara/sığınak/depo imha edildi, 421 mayın/EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 4 ton 621 kilo esrar, 5 ton 983 kilo patlayıcı ile 123 bin 391 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.



ABLUKA OPERASYONLARI BAŞLADI



Eren-Kış operasyonlarının ardından 15 Nisan 2022 tarihinde ilkbahar-yaz 'Abluka Operasyonları' başlatıldı. Bu operasyonlar ile; teröristler üzerlerindeki amansız baskı sürdürülecek, lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesilecek, hayatlarını idame ettiremez hale getirilecek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 7gün/24 saat esasıyla ve ara-bul-yok et taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanacak ve icra edilecek. 01 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek ilkbahar-yaz döneminde, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının da yer alacağı 9 bin 159 operasyonun icra edilmesi planlandı.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik başlatılan Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir ruhla başarı ile devam edileceği ve bölücü terör örgütünün ülke gündeminden tamamen çıkarılmasının sağlanacağı belirtildi.