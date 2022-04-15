Türk Yıldızları'ndan Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kent merkezinde düzenlenen törenlere Türk Yıldızları da katıldı. Ağrı semalarında şov yapan Türk Yıldızları'nı vatandaşlar Millet Parkı'nda izlemeye çalıştı. Cep telefonlarıyla gökyüzündeki gösteriyi kaydetmeye çalışan vatandaşlar, pilotları alkışlarla destekledi.

Ağrı Valisi Osman Varol ve vatandaşlarla gösteri uçuşunu izleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bugün Ağrı'nın 104'üncü kurtuluş yıl dönümü. Çeşitli etkinliklerle kutladık, çok güzel etkinliklerimiz oldu. Türk Yıldızlar gösteri uçuşu yaptı. Burada halkımızla birlikte bayramımızı coşku ile kutladık. Tabii ki bu bayram bizim için çok önemli. Dedelerimizin, atalarımızın bize bu toprakları hangi şartlar altında kazandıklarını her yıl tekrarlayarak kutluyoruz. Geleceğimiz için bir gösterge oluyor. Bizim için tarihi bir ders oluyor. Biz o mirası başkalarına kaptırmamak için mücadelemize devam ediyoruz. Onlar nasıl mücadele edip bugüne kadar getirdi ise biz de bundan sonra götürmeye çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte bu memleketi daha nice yıllara taşıyacağız. Kuşa kurda yem etmeyeceğiz" diye konuştu.