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ABD’ye uçak bulamayınca Mısır'a kaçmışlar

İstanbul Kemerburgaz'da arızalanan ATV araçlarını emniyet şeridine çeken 5 kişilik gruba 17 yaşındaki ehliyetsiz T. Cihantimur'un kullandığı lüks cip çarpmıştı. Kazada, Oğuz Murat Acı (29) ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Anne Eylem Tok kazadan sonra oğlunu alıp havaalanına gitmiş ve birlikte Mısır'a kaçmışlardı. Açıklama geldi.

07.03.2024 - 08:21 |
ABD’ye uçak bulamayınca Mısır'a kaçmışlar

İstanbul Kemerburgaz'da arızalanan ATV araçlarını emniyet şeridine çeken 5 kişilik gruba 17 yaşındaki ehliyetsiz T. Cihantimur'un kullandığı lüks cip çarpmıştı. Kazada, Oğuz Murat Acı (29) ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Anne Eylem Tok kazadan sonra oğlunu alıp havaalanına gitmiş ve birlikte Mısır'a kaçmışlardı.

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Anne-oğul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Eylem Tok ile oğlunun önce ABD'ye gitmek istedikleri ancak o saatte uçak bulamayınca ilk kalkan uçak olan Mısır'ı tercih ettikleri ortaya çıktı. T. Cihantimur'un ABD pasaportuyla işlem yaptığı öğrenildi.

Yazar Eylem Tok sosyal medyadan "Oğlumun kaçma düşüncesi olmadı. Ama annelik içgüdüsü, lütfen beni de anlayın. Dönüp teslim olacağız" açıklaması yaptı.

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