GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Abdurrahim Albayrak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde intihar girişimini engelledi
ABONE OL

Abdurrahim Albayrak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde intihar girişimini engelledi

Galatasaray’ın kongre üyesi ve eski başkan yardımcılarından Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ederek vazgeçirdi.

01.11.2023 - 09:29 | | İSTANBUL (İHA)
Abdurrahim Albayrak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde intihar girişimini engelledi

İş adamı eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden geçerken, korkulukların öbür tarafına geçen bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu gördü.

Abdurrahim Albayrak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsünde intihar girişimini engelledi

Aracını durduran Albayrak, şahsın yanına giderek onu köprüden inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Şahsın sıkıntısını çözeceğini söyleyen Albayrak, intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna ederek hayatını kurtardı.

Abdurrahim Albayrak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsünde intihar girişimini engelledi

“Halledemezsem köprü burada"

Albayrak'ın ikna edebilmek adına gayret gösterdiği anlarda yanındaki kişinin "Sorununu halledemezsen köprü yine burada" sözleri hayretle karşılandı. Kişinin, ünlü iş adamı ile tanışıklığı olup olmadığı bilinmiyor.

Abdurrahim Albayrak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsünde intihar girişimini engelledi

GÜNCEL HABERLER

Çanakkale Kumkale'de Türk mezarlığındaki Fransız Anıtı sahte çıktı

Çanakkale Kumkale'de Türk mezarlığındaki Fransız Anıtı sahte çıktı

Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor!

Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor!

Kasım Ayı Sözleri ve Hoş Geldin Kasım Ayı Mesajları || Anlamlı, en güzel, hüzün dolu güle güle ekim ayı mesajları İle kasım ayı sözleri

Kasım Ayı Sözleri ve Hoş Geldin Kasım Ayı Mesajları || Anlamlı, en güzel, hüzün dolu güle güle ekim ayı mesajları İle kasım ayı sözleri