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ABD'nin yeni büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye geldi

Â ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden yÃ¶netiminin TÃ¼rkiye'ye bÃ¼yÃ¼kelÃ§i olarak atadÄ±ÄŸÄ± eski SenatÃ¶r Jeff Flake ve eÅŸi San Francisco'dan TÃ¼rkiye'ye geldi.Â

07.01.2022 - 13:02 | | Ä°brahim YILDIZ/Ä°STANBUL, (DHA)-
ABD'nin yeni büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye geldi

EÅŸiyle birlikte TÃ¼rk Hava YollarÄ±'na (THY) ait uÃ§akla bugÃ¼n saat 12.00'da San Francisco'dan Ä°stanbul HavalimanÄ±'na gelen Flake, DÄ±ÅŸ Hatlar Terminali'nde kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen gazetecilere TÃ¼rkÃ§e 'Merhaba' diyerek TÃ¼rkiye'de olmaktan mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi. BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ±, "HoÅŸ karÅŸÄ±lÄ±ma iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim" diyerek yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakan Flake Ankara'ya gitmek iÃ§in iÃ§ hatlar terminaline geÃ§iÅŸ yaptÄ±. Flake ve eÅŸi THY'nin saat 14.00'da kalkacak uÃ§aÄŸÄ±yla Ankara'ya gidecek.Â 

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