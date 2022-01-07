EÅŸiyle birlikte TÃ¼rk Hava YollarÄ±'na (THY) ait uÃ§akla bugÃ¼n saat 12.00'da San Francisco'dan Ä°stanbul HavalimanÄ±'na gelen Flake, DÄ±ÅŸ Hatlar Terminali'nde kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen gazetecilere TÃ¼rkÃ§e 'Merhaba' diyerek TÃ¼rkiye'de olmaktan mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi. BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ±, "HoÅŸ karÅŸÄ±lÄ±ma iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim" diyerek yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakan Flake Ankara'ya gitmek iÃ§in iÃ§ hatlar terminaline geÃ§iÅŸ yaptÄ±. Flake ve eÅŸi THY'nin saat 14.00'da kalkacak uÃ§aÄŸÄ±yla Ankara'ya gidecek.Â

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