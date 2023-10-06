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ABD'li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan: YPG'yle çalışmaktan vazgeçin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Fidan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

06.10.2023 - 19:03 | | ANKARA, (DHA)
ABD'li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan: YPG'yle çalışmaktan vazgeçin

Bakanlığın açıklamasına göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan, bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle dile getirdi. Fidan ayrıca, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

Görüşmede, Türkiye'nin bölgede devam eden operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye'de bulunan Amerikan güçleriyle Türkiye arasındaki çatışmasızlık mekanizmasının da gündeme geldiği ve Türkiye'nin SİHA'sının düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın Türkiye'nin terörle mücadelesine engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varıldı. Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi konusu ele alındı. (DHA)

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