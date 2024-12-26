AB’den geri dönen ürünlerle ilgili açıklama: Ülke girişine izin vermeden imha ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinden hibe desteklerine kadar birçok konuya değindi. Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "31 kurum ve birimle merkez il ve ilçe teşkilatlarımızla 160 bine yakın çalışma arkadaşımızla sürekli sahada olan bir bakanlığız. Bakanlık personellerimiz kimi zaman bir fabrikada üretim alanını denetiminde kimi zaman üreticimizin tarlada yanında ya da sorunun çözümünü isteyen bir hayvancılık tesisinde üreticinin yanında.

Geride bırakmak üzere olduğumuz bu yıl içerisinde çeşitli disiplinlerle yürüttüğümüz bu çalışmaları özetlemeye çalışacağım. 2024 yılında tarımda belki de 40 yıldır konuşulan uygulamayı hayata geçirdik. Suyu merkez alarak verimli, kaliteli üretimi amaçlayan üretim planlamasına bu yıl başladık 13 stratejik ürünü üretim planlaması kapsamına dahil ettik. Planlamaya uygun üretim yapanların ilave destekler almasını sağlayacağız.

Hayvancılıkta kanatlı eti, besi üretim alanları belirledik. Bu bölgelerde üretim yapanlara farklı avantajlar sağlanmış olacak. Su ürünlerinde de avcılık ve yetiştiricilikte üretim planlaması başladı. Denizlerimizde yer alan ürünlerde 400 bin tonluk kota getirdik.

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İlk defa destek tutarlarını üretim dönemlerinden önce açıkladık, bunu üç yıllığına açıkladık. Bitkisel üretimde üreticilerimiz hangi ilçede hangi ürüne ne kadar destek alacağını bilecek ve ona göre üretimini yapmış olacak. Hayvancılıkta yeni destekleme modelimiz devreye girdi. 5 yıllık yol haritası belirledik. Gençler ve kadınlara ilk kez destekler planladık. Aile işletmelerine de ilave destekler vermeye başladı.

Hayvancılıkta üretimi geliştirme projesi ile Et ve Süt Kurum ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü ortak projede buluşturduk. TİGEM’i damızlık merkezleri haline getiriyoruz.

Kırsal kalınma destekleri, hibe destekleri başta olmak üzere odaklı, tam sonuç almaya yönelik, takip edilebilirliği olan projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Kırsaldan kente göçüş konusunda da önemli bir pozitif etkiye sahip olacak.

Bu desteklerde elbette tarımsal üretimimiz belli bir noktada nacak gitmemiz gereken alan, geliştirmemiz gereken alan tarımsal sanayi kısmı.

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Teknoloji yenileme ve modernizasyon ile ilgili verdiğimiz hibe desteklerle birlikte ükemizin taahhüt etmiş olduğu yeşil dönüşümün bütün unsurlarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

‘91 MİLYAR TL DESTEK ÖDEMESİ’

IPARD destekleri var. Yüzde 50’sini T.C.’nin karşıladığı, yüzde 50’sinin AB fonu desteğini 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Kredilerde yüzde 100’e varan faiz indirimi sağlanmış oldu. Son olarak 2024 yılı içerisinde üretim desteklerinin toplam rakamı 91 milyar TL olarak gerçekleşmiş oldu.

Destek ödemeleriyle ilgili sahada üreticilerimizden “nerede ne ekersem ne kadar destek alırım” sorularını sık duyuyorduk. Buna dair üreticilerimize büyük kolaylık sağlayacak yeni bir uygulamayı daha bugün itibarıyla hizmete alıyoruz.

Artık, çiftçimiz sadece bir tıkla, bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünlerinde ne kadar destek alacağını görmüş olacak. Çiftçilerimiz destekhesaplama.tarimorman.gov.tr adresine girecek.

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Bitkisel üretimde; yer, ürün, sulama durumu ve alan bilgisini girerek ne kadar destek alabileceğini kolay şekilde hesaplayacak.

‘TARIMCEBİMDE UYGULAMASI ÜRETİCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN’

Aynı şekilde hayvancılık ve balıkçılıkta da gerekli bilgileri girerek, ne kadar destek alabileceğini görebilecek. Tarımcebimde’ye de entegre edeceğimiz bu yeni uygulamamız çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun.

ORGANİZE TARIM BÖLGELERİ HAKKINDA

Uygun maliyetle tarım yapmak ve buna dayalı sanayimizi destekleyip geliştirmek üzere Organize Tarım Bölgeleri kuruyoruz. Şu ana kadar 14 OTB’mizin altyapı inşaatlarını tamamlayıp yatırımcıların hizmetine sunduk. Bunların 11’inde üretim başladı. 2024 yılında Elazığ Cevizdere ve Malatya Yazıhan OTB’lerimizi tamamladık ve yatırımcılarımızın hizmetine sunduk.

Bir karış bile toprağımızın boş kalmasına tahammülümüz yok dedik. Ve 2 yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerimizin tarımsal amaçlı kiraya verilmesi için çalışmalarımıza bu yıl içinde başladık.

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‘10.5 MİLYAR TL PRİM DESTEĞİ SAĞLADIK’

Tarım Sigortaları Havuzu TARSİM kapsamında, devlet olarak 10,5 milyar lira prim desteği sağladık ve üreticilerimize 12 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Pancar üreticilerimizin yıllardır hasretle beklediği, ilk yerli ve milli pancar tohumu çeşitlerimiz “Türkşeker 2023” ve “Türkşeker 2053”ün hasadını yaptık. Geçmişin mirasını, günümüzün teknolojisiyle buluşturduk. AR-GE faaliyetlerimiz kapsamında, bahçe bitkilerinde 20 yeni çeşidi, tarla bitkilerinde ise 51 yeni çeşidi tescil ederek Türk tarımına kazandırdık.

Gelenekten geleceğe bir emanet olarak gördüğümüz tohumlarımızı koruyor, onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Bu kapsamda tohum gen bankalarımızda tam 121.515 tohumu muhafaza ediyoruz.

‘374 BİNDEN FAZLA BALON BALIĞINI AVLATTIK’

Denizlerde kaçak avcılığın önlenmesi için denetimlerimiz artarak sürüyor. Bu kapsamda bu yıl 181 bin denetim yaptık. İstilacı bir tür olan 374 binden fazla balon balığını avlatarak hem balıkçılarımızı destekledik hem denizlerimizdeki biyoçeşitliliği koruduk.

‘577 SULAMA TESİSİNİ HİZMETE ALDIK’

Tarımsal sulama, içme suyu ve enerji üretimi amaçlı SU yatırımlarımıza devam ettik. 115 milyar TL yatırımla 577 su ve sulama tesisini hizmete aldık. Deprem illerimizde barajlarımızın ve sulama tesislerimizin yenilenmesi çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Deprem konutlarının içme ve kullanma suyu teminine yönelik 15,5 milyar lira harcama yaptık. 2 yıl içinde 30 milyar liralık daha yatırım yapacağız. Taşkınlara karşı ülke genelinde erken uyarı sistemlerini yaygınlaştırdık. Taşkın Erken Uyarı Sisteminde 322 olan sayıyı 533’e çıkardık.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER HAKKINDA

Bu yıl 1.3 milyon denetim gerçekleştirdik. 1.4 milyar TL’ye yakın para cezası uyguladık. 570 adet üründe uygunsuzluk tespit edip savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Açıklanmış olan bilgilerin ürün içerisinde yer alıp almamasına bağlı olarak taklit, hile ürünleri, firma ve marka isimlerini anlık yayınladığımız sistemi devreye aldık.

Sağlığı tehlikeye düşüren ve taklit-hileli ürünleri firma ve marka ismiyle anlık olarak yayınladığımız yeni bir sistemi uygulamaya aldık. Gıda işletmelerinde karekod uygulamasını başlattık. Artık vatandaşlarımız cep telefonlarından karekod okutarak gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler ile toplu tüketim yerlerinde Bakanlığımızın denetim bilgilerine ulaşabiliyor.

AB’DEN GERİ DÖNEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AB’den geri dönen ürünlere uygulanan resmi kontrolde yapılan değişiklikle, geri dönen ürünlerin iç gümrüklere doğrudan geçişine izin vermiyoruz. Uygunsuz ürünleri ülke girişine izin vermeden imha ediyoruz.

Pestisit denetimlerimizi artırdık. Hasat öncesi üretim alanlarında, hasat sonrası gıda işletmelerinde ve ihracat öncesinde tüm gıda zincirinde, son 3 yılda 250 bin numune aldık. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilenleri imha ediyoruz.

Akdeniz meyve sineği ve istilacı kahverengi kokarcaya karşı oluşturduğumuz eylem planlarını uygulamaya aldık.

‘VETERİNER YOL KONTROL İSTASYONLARI AÇTIK’

Vatandaşımızın sağlıklı ete ulaşması önceliklerimizden biri. Hayvan hastalıklarının önlenmesi için Erzurum, Elazığ, Ankara ve Kayseri’de Veteriner Yol Kontrol İstasyonları açtık.

‘ŞAP HASTALIĞI VAKA SAYISINI YÜZDE 85 AZALTTIK’

Şap hastalığı vaka sayısını yüzde 85 azalttık.

SAHTE ALKOL HAKKINDA

Sahte alkol nedeniyle yaşanan kayıpları ve kayıt dışılığı önlemek için alkol ticaretini elektronik takip sistemi ile takip ediyoruz. Bu kapsamda 18 etil alkol üretim tesisi ile 15 suma üretim tesisine teknik cihazlar yerleştirdik.

‘KORUMA ALANLARIMIZ 70 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADI’

Anadolu topraklarının biyoçeşitliliğini ve doğal yaşamını koruyor, geliştiriyoruz. 2024 yılında 2 milli park, 3 tabiat parkı, 1 tabiat anıtı ve 7 mahalli önemi haiz sulak alan ilan ettik. 2024 yılında korunan alanlarımız yaklaşık 70 milyon ziyaretçi ağırladı.

‘2025 YILINDA 135 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPACAĞIZ’

Üretim planlamasından sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılmasına, işlenmeyen tarım arazilerinin etkinleştirilmesinden tarım sayımına kadar; devrim niteliğinde yaptığımız düzenlemelerle; 2024 yılı Türk tarımı için adeta bir milattır.

Bu yeni düzenlemelerin sahaya yansımasını 2025 yılından itibaren görmeye başlayacağız.

2025 yılında üreticilerimize desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz ve 135 milyar lira destekleme ödemesi yapacağız.