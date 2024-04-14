ABD'den Türkiye’ye arabuluculuk talebi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'li mevkidaşı William Burns, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bayramda arayarak, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddiaları ilgili arabulucu olmasını istedi. Kalın, görüşmede CIA Başkanı William Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu. ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin akabinde Kalın'ın Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.