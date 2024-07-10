ABD'de kritik NATO zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi. İşte detaylar...

MACARİSTAN BAŞBAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Waşington’da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’ın dönem başkanlığında Türkiye’nin, Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.

ERDOĞAN NATO ZİRVESİ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarına başladı.

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Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı.Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, etkinliğin başlangıcında toplu fotoğraf çektirdi. Programda, İkinci Dünya Savaşı, NATO'nun kuruluşu, Bosna Savaşı, Kırım'ın ilhakı ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi farklı olaylara ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterildi.

ERDOĞAN'I TÜRK VATANDAŞLAR KARŞILADI

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gelen Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nden konaklayacağı otele geçti. Otelin önünde Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

OTEL ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

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Erdoğan'ın otele girişi sırasında Türk heyetinde yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otel önündeki vatandaşların yanına gelerek, bir süre sohbet etti.

Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken, otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı.

ERDOĞAN ABD'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a geldi.

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NATO ZİRVESİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığını üstleneceği zirvede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

1949'da 12 ülkenin Washington'da "Kuzey Atlantik Anlaşması"nı imzalamasıyla kurulan NATO'nun 75. yıl dönümünü kutlamak için liderler, "Andrew W. Mellon Oditoryumu"nda bir araya gelecek.

Liderler, 10 Temmuz'da ise aile fotoğrafının ardından ilk oturumda, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyetini geliştirmeye ilişkin konuları ele alacak.

Zirvenin önemli gündem maddelerinden birini oluşturan Ukrayna'ya destek konusunun da ilk gün toplantılarında gündeme gelmesi bekleniyor.

Liderler, zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden ve eşi tarafından düzenlenecek resepsiyona katılacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken üye ülkelerin dışişleri bakanlarını, Savunma Bakanı Lloyd Austin ise savunma bakanlarını ayrı resepsiyonlarda ağırlayacak.

ORTAKLIKLARI GÜÇLENDİRME GÜNDEMDE

NATO üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ile zirveye davet edilen Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderleriyle 11 Temmuz'da yapılacak ilk oturumda ortaklıkları güçlendirmeyi ele alacak.

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Zirve kapsamında düzenlenecek son oturumda ise NATO-Ukrayna Konseyi liderler düzeyinde toplanacak.