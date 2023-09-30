GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri ABD'de Ermeni provokatörlerden skandal! Büyükelçi Mercan’ın katıldığı programı engellemeye çalıştılar
ABONE OL

ABD'de Ermeni provokatörlerden skandal! Büyükelçi Mercan’ın katıldığı programı engellemeye çalıştılar

ABD’nin Los Angeles kentinde bir grup Ermeni provokatör, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın Güney California Üniversitesinde (USC) konuşmacı olarak katıldığı programı engellemeye çalıştı. Dışarı çıkartılan grup ile polis arasında arbede yaşandı.

30.09.2023 - 15:44 | | İHA
ABD'de Ermeni provokatörlerden skandal! Büyükelçi Mercan’ın katıldığı programı engellemeye çalıştılar

ABD’nin Los Angeles kentindeki Güney California Üniversitesinde (USC) düzenlenen ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın konuşmacı olarak katıldığı "Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Rolü" adlı konferansa Ermeni provokatörler gölge düşürdü.

AK Partili Çelik: Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAK Partili Çelik: Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruzHaberi Görüntüle

Konferansın başlangıcında Ermenistan bayrağı taşıyan bir grup Ermeni provokatör, konferansın iptal edilmesi talebiyle protesto gerçekleştirdi. Güvenlik ve polis, Büyükelçi Mercan'a ve Azerbaycan’ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov’a sözlü saldırıda bulunan provokatörleri salondan çıkardı. Bu kez Mercan'ın konuşma yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla başka bir grup Ermeni protestoya başladı. Polis ve güvenliğin grubu dışarı çıkarması yaklaşık 15 dakika sürdü. Konferans boyunca dışarıda bekleyen provokatörler, gürültü yaparak programı engellemeye çalıştı. Yeniden binaya girmeye çalışan gruba, polis ve güvenlik müdahale etti. Taraflar arasında arbede yaşandı.

Konferansın ardından bazı Türk yetkililer ise dışarıda Ermeni provokatörlerin fiziki ve sözlü saldırısına uğradı.

GÜNCEL HABERLER

ABD'de Ermeni provokatörlerden skandal! Büyükelçi Mercan’ın katıldığı programı engellemeye çalıştılar

ABD'de Ermeni provokatörlerden skandal! Büyükelçi Mercan’ın katıldığı programı engellemeye çalıştılar

AK Partili Çelik: Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz

AK Partili Çelik: Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deprem