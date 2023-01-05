ABD ve Türkiye’den DEAŞ bağlantılı 5 kişi ve 2 şirkete yaptırım

ABD ve Türkiye’den terör örgütü DEAŞ bağlantılı kişilere eş zamanlı yaptırım uygulandı. ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile eş zamanlı olarak terör örgütü DEAŞ bağlantılı 5 kişi ve 2 şirkete yaptırım uygulandığını ve söz konusu kişilerin ve şirketlerin mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin ve şirketlerin DEAŞ’a finansman ve militan sağladıkları aktarılarak, şebekenin DEAŞ’ın para yönetiminde, transferinde ve dağıtımında kilit rol oynadığı vurgulandı.



"Bölgedeki DEAŞ faaliyetlerini hedef alan yaptırımlar Türk ortaklarımızla yakın koordinasyon ve işbirliğinin sonucudur"

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "Bugünkü eylem, Hazine Bakanlığı'nın DEAŞ’ın küresel olarak faaliyetlerini azaltma taahhüdünü yeniden teyit ediyor. Bölgedeki DEAŞ faaliyetlerini hedef alan yaptırımlar Türk ortaklarımızla yakın koordinasyon ve işbirliğinin bir sonucudur" dedi.

Yaptırım listesinde, Irak uyruklu Lu'ay Jasim Hammadi Al -Juburi, Abd Al Hamid Salim Ibrahim Ismail Brukan Al-Khatuni, Muhammad Abdul Hamid Salim Brukan Al-Khatuni, Umar Abdul Hamid Salim Brukan Al-Khatuni ile Mersin merkezli Sham Express Kargo Otomotiv Gıda İnşaat Elektronik Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Wadi Alrrafidayn Gıda Yaş Sebze Meyve Bakliyat Otomotiv Tekstil İthalat İhraçat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yer aldı.

OFAC, yaptırım kararının 7 Kasım 2022’de 4 kişi ve 8 şirkete Güney Afrika’daki bir DEAŞ hücresine parçası olduğu gerekçesi ile uygulanan yaptırımların ardından geldiği ifade edildi.



“Ülkemiz, tüm terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması amacıyla etkin tedbirler almakta”

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Terörizmin küresel bir tehdit haline gelmesi, bu tehdit ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini daha da ortaya çıkarmıştır. Büyüyen bu tehditle başa çıkabilmek için, etkin, çabuk ve uluslararası işbirliği halinde küresel yanıtlar verilmesi zaruridir. Bu gerekliliğin farkında olan ülkemiz, tüm terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması amacıyla etkin tedbirler almakta ve uluslararası toplumun bu alandaki çalışmalarına aktif katkılar sunmaktadır” denildi.

Söz konusu yaptırımların sınır ötesi bir tehdit teşkil eden terörizme karşı uluslararası dayanışma ve müşterek yeteneklerin kullanılmasının bir örneği olduğu aktarılan açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yürütülen ortak çalışma ve işbirliği neticesinde, DEAŞ terör örgütünün ülkemizde faaliyette olduğu tespit edilen finans ağına müzahir 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin Resmi Gazetenin mükerrer yayımlanan Kararıyla Türkiye’de bulunan malvarlıkları dondurulmuştur” denildi.

Söz konusu kişilerin ve şirketlerin mal varlığının dondurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, “Resmi Gazetenin mükerrer sayısında bugün yayımlanan karar ile ülkemiz, terör ve terörizmin finansmanı ile mücadelede başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararlarının uygulanması olmak üzere tüm hukuksal araçları etkin bir şekilde kullanmaya ve bu alanda diğer ülkelerle işbirliği yapmaya kararlılıkla devam edecektir” denildi.