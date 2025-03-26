ABD: Türkiye'den destek istedik! Yunan lobisi harekete geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Washington’daki ABD Dışişleri Bakanlığı’nda mevkidaşı Marco Rubio bir araya geldi. Bu görüşmeyle birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasından bu yana Türkiye’den bir yetkili Washington’a ikili temaslar için ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş oldu.

ABD'DEN AÇIKLAMA: RUBİO TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ TALEP ETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sözcü Bruce, görüşmede güvenlik ve ticaret alanındaki temel konularda iş birliğinin ele alındığını ifade etti.

Bruce, "Bakan Rubio, Ukrayna ve Güney Kafkasya'da barış için Türkiye'nin desteğini talep etti. Rubio, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı oluşturulan küresel koalisyondaki liderliğini takdir etti. Rubio, ne uluslararası terörizm için bir üs ne de İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri için geçiş noktası olmayan, istikrarlı, birleşik, barışçıl bir Suriye'yi desteklemek için yakın iş birliğe ihtiyaç duyulduğunu yineledi. Bakan ayrıca ikili ticarette son dönemde kaydedilen ilerlemelere dikkat çekerek bundan sonraki süreçte daha büyük ekonomik ortaklıkların kurulmasını desteklediğini vurguladı" ifadelerine yer verdi.

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ABD TÜRKİYE İLE SON DÖNEMDE TİCARET ALANINDA İLERLEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bakan Rubio ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Her iki ülkeye de fayda sağlayacak ticaret ve güvenlik konusunda iş birliğini görüşmek üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldik. ABD, Türkiye ile son dönemde ticaret alanında ilerlemelerini sürdürüyor. Ayrıca Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki barıştan, İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı Suriye'yi desteklemeye kadar temel konularda birlikte ortaklık kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

YUNAN MEDYASININ GÜNDEMİ F-35



Bakan Fidan'ın ABD'ye gerçekleştirdiği kritik ziyaret Yunan medyasının da en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiğini günlerdir dile getiren Yunan basınında yine aynı endişe hakim.

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Kathimerini gazetesi Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede F-35 konusunu ve CAATSA yaptırımlarını gündeme getirdiğini belirterek burada son kararın ABD başkanı Donald Trump'a kaldığını yazdı.

Kathimerini haberinde Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili dün gece söylediği "Türkiye iyi bir ülke, lideri de iyi" sözlerine de yer verdi.

YUNAN LOBİSİ HAREKETE GEÇTİ: TRUMP'A TÜRKİYE MEKTUBU



Öte yandan Amerikan Helenik Enstitüsü Başkanı Nick Larigakis 25 Mart 2025 tarihinde ABD başkanı Donald Trump’a bir mektup göndererek ondan Türkiye yönelik yaptırımların devam etmesini istedi.

Mektupta Trump'tan 3 talepte bulunuldu;