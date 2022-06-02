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ABD ile Türkiye arasında önemli görüşme!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield telefonla görüştü.

02.06.2022 - 22:01 |
ABD ile Türkiye arasında önemli görüşme!

Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle: Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, talebi üzerine, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’la bugün (2 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Hatay’ı ziyaret etmekte olan Daimi Temsilci Thomas-Greenfield, Türkiye’nin Suriye’deki ihtilafa 2254 sayılı BMGK kararı temelinde, BM himayesinde ve Suriyelilerin sahipliğinde ilerletilecek siyasi süreç neticesinde kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki çabalarına teşekkür etmiştir.

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Daimi Temsilci Thomas-Greenfield’in, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı duyduklarını belirtmesi üzerine, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Önal, PKK/YPG/PYD terör örgütünün sadece Suriye’nin toprak bütünlüğüne değil, ulusal güvenliğimize yönelik varoluşsal bir tehdit teşkil ettiğini, Ekim 2019’da ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığımız mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini, son dönemde bu bölgeden ülkemize yönelik terörist tehdidin daha da arttığını, güvenlik güçlerimizi, sivilleri ve sınırlarımızın içini de hedef alan bu saldırılara ve bölücü gündemin ilerletilmesine Türkiye’nin kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini, hayati milli güvenlik çıkarlarımızı tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğimizi vurgulamıştır.

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