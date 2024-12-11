ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek. .
11.12.2024 - 11:01 |
Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.
Ziyarete ilişkin detay henüz paylaşılmazken görüşmenin ana gündeminin Suriye olması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.
Ziyarete ilişkin detay henüz paylaşılmazken görüşmenin ana gündeminin Suriye olması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.