GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek. .

11.12.2024 - 11:01 |
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Ziyarete ilişkin detay henüz paylaşılmazken görüşmenin ana gündeminin Suriye olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.

Ziyarete ilişkin detay henüz paylaşılmazken görüşmenin ana gündeminin Suriye olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.

 

    GÜNCEL HABERLER

    Süper Loto’da 6 bilen bir talihli 87 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı

    Süper Loto’da 6 bilen bir talihli 87 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı

    Rekabet Kurulu, lastik üreticisi 17 şirkete soruşturma açtı

    Rekabet Kurulu, lastik üreticisi 17 şirkete soruşturma açtı

    Bursa'da sakallı maymunların kışın tatlı yiyeceklerle besleniyor

    Bursa'da sakallı maymunların kışın tatlı yiyeceklerle besleniyor