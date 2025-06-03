ABD basını KAAN'ı yazdı: 'F-35'e rakip hayalet jet

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen bu jet, savunma yayınlarına göre dünya çapında artan ilgi ve satın alma talepleriyle karşılaşıyor" ifadelerine yer veren ABD'nin önde gelen dergilerinden Newsweek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiki olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yükselen rolü, küresel savunma dinamiklerini değiştirebilir" yorumu yaptı.

NEDEN ÖNEMLİ?

Newsweek, yorum almak üzere TUSAŞ'a ulaştığını da not ederken Türkiye'nin savunma alanındaki gelişimiyle ilgili "Neden önemli?" başlığı altında şu notları düştü:

Türkiye'nin 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılması, ülkenin stratejik özerklik arayışını hızlandırdı ve ABD yapımı F-35 ve F-22 ile potansiyel rekabete girmesinin önünü açtı. Türkiye halihazırda insansız hava araçları (İHA) ihracatında giderek daha önemli bir aktör haline geliyor.

TÜRKİYE'NİN KAAN SAVAŞ UÇAĞI

Haberde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) CEO'su Mehmet Demiroğlu'nın son açıklamasında Suudi Arabistan, Kazakistan, Malezya ve Endonezya'nın KAAN savaş uçağı programına ilgi gösterdiğini söylediği belirtilen haberde "Defense Mirror'a göre, bazı ülkelerle anlaşma aşamasına gelindiğini de ekledi" vurgusu yapıldı.

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İKİ PROTOTİP MONTAJ AŞAMASINDA

Demiroğlu, KAAN'ın yeni prototiplerinin bitirilerek uçuşlara başlayacağı söyleyerek şu bilgiyi vermişti:

Şu anda 2 tane prototip montaj aşamasında. Bu sene sonunda bir tanesini, önümüzdeki senenin başında diğerini bitirip uçuşlara başlayacağız. Çok hızlı bir uçuş kampanyası 3 tane uçak, bir yer uçağıyla toplamla 4 tane uçakla önümüzdeki sene çok ciddi bir uçuş kampanyasını başlatıyoruz. 2028 yılının sonunda söz verdik. Hava Kuvvetlerimize teslimata başlamak istiyoruz.

KAAN HAKKINDA BİLİNENLER

Önceki adıyla "TF-X" olarak bilinen bu savaş uçağı, "KAAN" ismini 2023 yılında aldı. Henüz geliştirme aşamasında olsa da, açıklanan teknik veriler ve planlanan özellikleri şu şekilde: