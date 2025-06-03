ABD basını KAAN'ı yazdı: 'F-35'e rakip hayalet jet
Türkiye'nin ilk yerli beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ı yazan Newsweek dergisi, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması, ülkenin stratejik özerklik arayışını hızlandırdı" yorumunu yaptı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen bu jet, savunma yayınlarına göre dünya çapında artan ilgi ve satın alma talepleriyle karşılaşıyor" ifadelerine yer veren ABD'nin önde gelen dergilerinden Newsweek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiki olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yükselen rolü, küresel savunma dinamiklerini değiştirebilir" yorumu yaptı.
NEDEN ÖNEMLİ?
Newsweek, yorum almak üzere TUSAŞ'a ulaştığını da not ederken Türkiye'nin savunma alanındaki gelişimiyle ilgili "Neden önemli?" başlığı altında şu notları düştü:
Türkiye'nin 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılması, ülkenin stratejik özerklik arayışını hızlandırdı ve ABD yapımı F-35 ve F-22 ile potansiyel rekabete girmesinin önünü açtı. Türkiye halihazırda insansız hava araçları (İHA) ihracatında giderek daha önemli bir aktör haline geliyor.
TÜRKİYE'NİN KAAN SAVAŞ UÇAĞI
Haberde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) CEO'su Mehmet Demiroğlu'nın son açıklamasında Suudi Arabistan, Kazakistan, Malezya ve Endonezya'nın KAAN savaş uçağı programına ilgi gösterdiğini söylediği belirtilen haberde "Defense Mirror'a göre, bazı ülkelerle anlaşma aşamasına gelindiğini de ekledi" vurgusu yapıldı.
İKİ PROTOTİP MONTAJ AŞAMASINDA
Demiroğlu, KAAN'ın yeni prototiplerinin bitirilerek uçuşlara başlayacağı söyleyerek şu bilgiyi vermişti:
Şu anda 2 tane prototip montaj aşamasında. Bu sene sonunda bir tanesini, önümüzdeki senenin başında diğerini bitirip uçuşlara başlayacağız. Çok hızlı bir uçuş kampanyası 3 tane uçak, bir yer uçağıyla toplamla 4 tane uçakla önümüzdeki sene çok ciddi bir uçuş kampanyasını başlatıyoruz. 2028 yılının sonunda söz verdik. Hava Kuvvetlerimize teslimata başlamak istiyoruz.
KAAN HAKKINDA BİLİNENLER
Önceki adıyla "TF-X" olarak bilinen bu savaş uçağı, "KAAN" ismini 2023 yılında aldı. Henüz geliştirme aşamasında olsa da, açıklanan teknik veriler ve planlanan özellikleri şu şekilde:
- İlk uçuş: 21 Şubat 2024 (ilk prototip uçuşu)
- Görevler: Hava-hava ve hava-yer görevleri, elektronik harp, keşif
- Azami kalkış ağırlığı: 27 bin kg
- Azami hız: Mach 1.8+ (yaklaşık 2 bin 200 km/saat)
- Stealth (Gizlilik) teknolojisi: Düşük radar izi, iç silah yuvaları
- Yapay zeka desteği: Hedef analizleri, görev planlama
- Elektronik harp kabiliyeti: Karıştırma ve aldatma sistemleri
- Veri bağlantısı: Yer kontrolü ve diğer uçaklarla iletişim için yüksek bant genişliğinde veri paylaşımı
- Helmet-mounted display (HMD): Pilotun kaska entegre bilgi görüntüleme
- İç silah yuvaları: Radara yakalanmamak için silahlar gövde içinde taşınacak