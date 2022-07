Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı

Bolu'nun doğa harikası, her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan, Cumhurbaşkanı kararı ile tabiat parkı statüsünden milli park statüsüne çevrilen Abant Milli Parkı'nda faytonlar yasaklandı. At ve faytonlarla göl etrafında yapılan turlar sonlandırıldı. Karar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Abant çevresindeki köylerde yaşayan yaklaşık 200 at ve fayton sahibine bildirildi. Karara gerekçe olarak, hayvanların zor koşullarda çalıştırılması ve çevre kirliliği gösterildi. Faytonlar ve atlar, Abant Gölü çevresinin dışındaki Örencik Yaylası'na kaydırıldı. Ziyaretçinin çok az olduğu yaylada faytoncular iş yapamaz hale geldi. Abant Gölü'nün giriş ve çıkış noktalarında görevli jandarma ekipleri, faytoncuları Abant Gölü çevresine sokmadı.

‘YAYLAYA GELEN OLMUYOR’

30 yıldır faytonculuk yapan Hayrettin Türe, atların bedellerinin kendilerine ödenmesini talep ettiklerini söyleyerek, "Bizi dün çıkardılar. Abant'ta 30 senedir yaptığımız faytonculuğu yapamazsınız dediler. Burada yaylada çalışıyoruz ama yaylaya da gelen olmuyor. Örencik Yaylası'nı bilen yok. Bu at ve fayton Abant'ın simgesiydi. Gerekçe olarak kirlilik ve atların fazlalığı dediler. Bir düzenleme getirselerdi, biz uyardık ama yapmadılar. Pandemi öncesi sözleşmemiz bitmişti. Sözleşme de olmayınca çıkardılar. Benim 7 tane atım var. Bunların bakımı ve masrafı zor. Biz bunları aldık. En azından atların bedellerini ödemelerini istiyoruz. Burada elektrikli araç olmaz. Alt yapı yok. Burası hep kış. Az bir yaz oluyor. Araç bile gitmez Abant'a." dedi.

‘YA ATLARIN PARASINI ÖDESİNLER, YA BİZE İŞ VERSİNLER’

Faytoncu Ahmet Karagöz de bir çözüm bulunmasını istediğini belirterek, "Yaylaya geldik kimse yok. Müşteri de gelmiyor. Misafirler at ve fayton istiyor. Bizi göl çevresine sokmuyorlar. Kime ne zararımız oldu. Kimseye bir yanlış laf söylemedik. Ya atlarımızın parası ödesinler ya bize iş versinler ya da çalışmamıza izin versinler" diye konuştu.

MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA



Abant Gölü Milli Parkı çevresinde at ve fayton faaliyetlerinin sonlandırılmasıyla ilgili Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Şube Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Abant'ta faytonculuğun yasaklanma gerekçelerinin anlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:





"Abant Gölü Milli Parkı'nda at ve fayton çalıştırılması nedeniyle alandaki hayvan dışkılarının genel olarak çevre kirliliği oluşturmasından ve kötü kokuya sebep olmasından çok sayıda ziyaretçinin rahatsız ve şikayetçi olması, faytonların milli park içindeki araç trafiğinde aksamalara neden olması, alan içerisindeki başıboş bırakılan atların özellikle yaşlı ve küçük yaştaki ziyaretçilerin can güvenliklerini tehlikeye atması, hayvan bakımlarının ve tedavilerinin ihmal edilmiş olması nedenleriyle Abant Gölü Milli Parkı'na at ve fayton girişi yasaklanmıştır."