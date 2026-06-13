Ormanda kendiliğinden yetişiyor! Toplayan eve koli koli götürüyor: Faydaları saymakla bitmiyor

3

Yabani olarak yetişen ve herhangi bir tarımsal üretim gerektirmeyen kaldirik otu, metabolizmaya olan olumlu etkileriyle de öne çıkıyor. Mahalle sakinleri tarafından toplanan bitki, kavurma, kızartma ve çeşitli yöresel yemeklerde kullanılarak sofralara taşınıyor. Doğal yapısı ve kendine has aromasıyla bölgenin önemli yöresel lezzetlerinden biri olan kaldirik otu, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem sağlık arayanların hem de yöresel tatları tercih edenlerin ilgisini çekiyor.