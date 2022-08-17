AB ülkelerinden Schengen soygunu! Vize almak haftalarca sürüyor ücret cep yakıyor...

Yurtdışına çıkışlarda pandemi önlemleri nedeniyle yaşanan Vize sıkıntısı, kısıtlamalar kalkınca rahatlar beklentisi vardı. Ancak aksine AB ülkelerinin tavrı nedeniyle vize almak “Schengen çilesi”ne dönüştü.

ÜCRETİ CEP YAKIYOR

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre; Vize başvurularındaki artışa da paralel olarak inceleme süreleri uzayıp randevular gecikirken, başvuruların olumsuz sonuçlanma oranları da katlanarak arttı. Vize işlemlerinin olumsuz sonuçlanması halinde, artık cep yakar hale gelen vize başvuru ücretleri de iade edilmiyor. Avrupa ülkelerine yapılan vize başvurularında ücretler ortalama 120-125 Euro’yu buluyor. İngiltere’ye gidişlerde ücret, vize süresine göre 130 dolardan 1105 dolara kadar değişirken, ABD’ye gidişlerde de vize ücretleri yaklaşık 200 dolar tutuyor.

HAFTALAR SÜRÜYOR

Vize randevuları 10-12 haftaya kadar uzayıp Seyahat planlarını altüst ediyor. Bu durum özellikle eylülde hızlanacak fuar trafiğine hazırlanan iş dünyasının yanı sıra yine okullarına kayıt için vize bekleyen binlerce öğrenciyi de sıkıntıya soktu. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, iş yoğunluğundan dolayı randevuların geç verildiğini belirtirken, “Süre her ülkeye göre değişiyor. İki-üç ay sonrasına gün verilebiliyor. Salgın sonrası artan bir yoğunluk var, iş yoğunluğundan dolayı böyle bir süreç yaşanıyor. Yıllık 100 milyon Euro Schengen vize ücreti ödüyoruz. Bu da rekabeti engelleyen tarife dışı bir engel” dedi.

BAŞVURULAR ÇOK ARTTI

Vize işlemleri konusunda danışmanlık hizmeti veren uzmanlar ise yaşanan sıkıntının nedenine ilişkin, “Son dönemde vize başvuruları çok arttı. İşi olan da olmayan da, eğitimlisi de okuma yazma bilmeyeni de, herkes gitmek istiyor. Artık bu iş neredeyse bir göçe dönüştü. Başvuruların artması beraberinde inceleme sürelerinin uzamasını ve randevuların gecikmesini, sonuçta da olumsuz sonuçlanma oranlarında artışı getiriyor” dedi. Bir uzmanın, “Vize verip gönderdiklerimizden dönmeyenler oluyor. Tabii bütün bunlar da başvuruların kılı kırk yararcasına incelenmesine neden oluyor” sözleri dikkat çekti.

YETKİLİLER NE DİYOR?

VİZE POLİTİK ARAÇ OLDU

Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorununu üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ne (AKPM) bir rapor halinde sunan AK Partili Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, vize başvurularındaki ret oranlarında geçmişe göre katlamalı bir artış olduğuna dikkat çekti. Bu konuda AB ülkelerinin tutumunu eleştirerek, “Nereden ret sebebi bulurum diye bir motivasyonla hareket ederseniz, yasal zeminde doğru yapmış olmazsınız” diyen Altunyaldız, vizenin politik bir araç olarak kullanılmaya başlandığını söyledi. “AB üyesi ülkeler bundan vazgeçmeli” diyen Altunyaldız, raporun komisyonda kabul edildiğini, Genel Kurul’da da kabul edilmesini beklediğini belirtti.

HER MUHATABA İLETİLİYOR

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, “Gürcistan ve Ukrayna’ya vize serbestisi tanındı, şimdi Katar ve birkaç ülkeye daha bunun sağlanması durumu var. Biz onlardan geride değiliz, ayrıca biz aday ülkeyiz. Ama birtakım şeyleri bahane ederek bunu bize sağlamıyorlar. Vize kolaylığı diyorlar ama o da günümüz itibarıyla işler vaziyette değil. Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri randevuları geciktiriyor, çoğu da olumsuz neticeleniyor. İşadamlarımız, öğrencilerimiz başta olmak üzere Avrupa’ya seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızı olumsuz etkileyen sıkıntılı bir süreç var. Hem Dışişleri Bakanlığımız hem de bizler muhataplarımıza bu durumu iletiyoruz. Ama maalesef bir ilerleme sağlanamıyor. Yapıcı davranmıyorlar, bunu siyasi araç olarak kullanıyorlar. Sorun aşılsın diye ciddi bir çaba, çalışma var ancak şu an için çok da ümit verici bir tablo yok” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREYE GİRMELİ

Özellikle eğitim, sağlık ya da iş için kısa sürede gitmesi gerekenlere de aylar sonrasına randevu tarihi verilmesinin büyük mağduriyetlere yol açtığına dikkat çeken Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi CHP’li Utku Çakırözer, “Artık transit vizeler bile soruna dönüştü. Avrupa üzerinden bir başka kıtaya gitmeye kalktığınızda, transit vize için bile aylarca bekleyebiliyorsunuz” dedi. Çakırözer, “Yaşanan bu mağduriyet ve sıkıntılar karşısında Dışişleri Bakanlığı’nın kayıtsız kalması kabul edilemez, devreye girilmeli” dedi.