AA seçim sonuçları 2024: CANLI Anadolu Ajansı 31 Mart yerel seçim sonuçları ekranı
31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. Saat 17:00'da biten oy verme işlemi sonrası oy sayımına geçildi. Canlı seçim sonuçları Anadolu Ajansı canlı ekrandan takip edilebiliyor. Vatandaşların AA Seçim sonuçları sayfasını araştırdığı seçim akşamında veriler anlık oalrak ekrana geliyor. İşte CANLI AA seçim sonuçları sayfası...
AA seçim sonuçları 2024: CANLI Anadolu Ajansı 31 Mart yerel seçim sonuçları ekranı
31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. Saat 17:00'da biten oy verme işlemi sonrası oy sayımına geçildi. Canlı seçim sonuçları Anadolu Ajansı canlı ekrandan takip edilebiliyor. Vatandaşların AA Seçim sonuçları sayfasını araştırdığı seçim akşamında veriler anlık oalrak ekrana geliyor. İşte CANLI AA seçim sonuçları sayfası...
Yerel seçim sonhuçları merakla beklenmeye başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan seçimlerde oy kullanan 61 milyonun üzerinde vatandaş, sonuçları takip etmek için AA seçim sonuçları sayfasını araştırmaya başladı.
CANLI AA SEÇİM SONUÇLARI EKRANI
2024 yerel seçim sonuçlarının canlı olarak takip edilebildiği Anadolu Ajansı sonuç ekranı, vatandaşların araştırdığı konularınh başında geldi.
İL İL, İLÇE İLÇE seçim sonuçları sayfasıyla verilen canlı olarak takip edildiği AA seçim sonuç ekranı için TIKLAYINIZ