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90’lar Futbol Smart’ta nostalji rüzgarları

90’lar Futbol Smart ’ta ünlü sanatçı Mansur Ark ve DJ Hakan Küfündür ile yine nostalji rüzgarları esti.

08.01.2025 - 10:48 |
90’lar Futbol Smart’ta nostalji rüzgarları

D-Smart’ın sevilen programı 90’lar Futbol Smart’ta bu hafta 90’lı yılları kasıp kavuran sanatçı Mansur Ark ve 90’lar müziği üzerine önemli çalışmalar yapan ünlü DJ Hakan Küfündür; Berke Kosova, Semih Sezerli ve Küçük Tarkan’ın konuğu oldu. İkili 90’lar müziği ile ilgili keyifli anılar ile eğlenceli anlar yaşattı.

“90’lı yıllarda Türk Pop ’unda ciddi yatırımlar yapıldı”

Hakan Küfündür, “90’larda Türkçe Pop neden altın çağını yaşamıştır?” sorusu üzerine; “90’lı yıllara girişte Türkiye’de radyo ve televizyon ilgi oranları yükseldi. Bu nedenle albümler o dönemlerde çok ciddi satış rakamları yakaladı ve bu sebeple yapımcılarda yüksek harcamalar yaptı. Bu sayede ortaya iyi işler çıktı” dedi.

“Ben hiçbir şarkımı birisine yazmadım” 

Mansur Ark, “’Kalbimin en nazlı yerinde yerin var derinde’ şarkı sözü nasıl dizeye döküldü?” Sorusuna; “Ben hiçbir şarkımı birisine yazmadım. Bu benim esasında tarzımdır. Sadece kendimden bahsederim. Karşımdaki kişiye hiç hakaret etmişliğim yoktur. Benim tarzım önce müziğini, altyapısını yaparım. Ondan sonra ona bir melodi bulurum ve kaydederim. Ondan sonra sözlerini yazarım” dedi.

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“Maalesef şarkısı muadili olmayan bir şarkı”

Mansur ark yıllara meydan okuyan, aynı zamanda dillere pelesenk olan maalesef şarkısı hakkında; “Muadili olmayan, o yıllara göre çok kaliteli mix mastering vokalleri olan kıymetli bir şarkı” dedi.

 

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