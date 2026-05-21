9 milyon lira vurgun yapmışlar! Sahte TOKİ sitesi kurarak vatandaşları dolandıran şebekeye operasyon: 'Siteyi bire bir kopyalamışlar'

21.05.2026 - 10:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA - Derya EVREN KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul merkezli 13 ilde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) resmi internet sitesini birebir kopyalayarak ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşları ağlarına düşüren organize dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Sosyal medyada verdikleri sahte ilanlar ve kurdukları ikiz siteler vasıtasıyla mağdurların güvenini kazanan ve toplamda 9 milyon 41 bin 849 TL'lik dev bir vurgun yapan şebekeye yönelik eş zamanlı baskınlarda, aranan 14 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

TOKİ'nin internet sitesini kopyalayıp sosyal medyada paylaştıkları sahte ilanlarla konut başvurusunda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları iddia edilen kişiler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarına ait konut projeleri izlenimi verecek şekilde sahte internet siteleri oluşturdukları belirlenen dolandırıcıların, bu yöntemle mağdurların güvenini kazanarak toplam 9 milyon 41 bin 849 liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, dolandırıcılık faaliyetlerini gerçekleştirdikleri saptanan şebeke üyelerinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van'da birçok adrese düzenlenen baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

