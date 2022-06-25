9 bin 418 TL ödeyecekler! Belli oldu, dedelere bedelli askerlik...

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve 7 ayrı kanunda değişiklik öngören 20 maddelik 'Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ayrıntılarını açıklamıştı.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoklama kaçağı olan gençlere bedelli askerlik yolunun açılacağı müjdesini vererek, "550 bini bulan yoklama kaçağı bakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum. Bakaya askerlerimize yararlanma yolunu açıyoruz. Bakaya gençlerin sıkıntısına çözüm getiren uygulama hayırlı uğurlu olsun" demişti.

DEDELERE BEDELLİ

Düzenlemenin TBMM Milli Savunma Komisyonu’ndaki görüşmelerinde, bedelli askerlik ücretinin bugün itibarıyla 56 bin 507 TL, gecikilen her yıl için ödenmesi gereken ek ücretin de 9 bin 418 TL olduğu tespiti yapıldı. Milletvekillerinin sorularına yanıt veren MSB Askeralma Genel Müdür Yardımcısı Akbulut Kaya, “1929’la 2002 yılları arasında doğan toplam bakaya sayımız 56 bin. Bunların içerisinde 1929’la, 1950 doğumu baz alırsak ortalama her doğum yılında 20, 25 civarında oluyor. 75 yaş ve üstü yükümlü sayısı 300-400 civarında” bilgisini verdi. Kaya, soru üzerine 75 yaş üstü yükümlülerin de bedelli askerlik yapabileceklerini söyledi.

Buna göre, beş yıllık yoklama kaçağı ve bakayalar 56 bin TL’lik bedelli ücretinin dışında her yıl için 9 bin 418 TL olmak üzere ayrıca yaklaşık 50 bin TL’lik bir ek bedel ödeyecek. 10 yıl bakaya kalanlarda ise ek ödeme tutarı 100 bin TL’yi bulacak. 75 yaş üstü “bedelli dedeler” için ise fatura 500 bin TL’ye kadar ulaşabilecek. (Milliyet)