81 ilde kumar operasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülke genelindeki 10.087 ekip, 32.381 personelin katılımıyla yapıldı" denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Yasadışı bahis uygulamasında;

2 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 38 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 72 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak, para cezası uygulandı. 11 şahıs gözaltına alındı, 267 aranan şahıs yakalandı.

Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamasında; 18.329 işyeri ve 751 dernekte, 19 şahıs gözaltına alındı, 273 aranan şahıs yakalandı, 103 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 328 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. Ayrıca 64 umuma açık işyeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda;

10 adet bilgisayar, 4 adet yazıcı, 24.086 TL para, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 8 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 26 adet oyun makinesi, 7 adet tombala makinesi, 30 gram bonzai, 210 gr. metamfetamin, 55 adet captagon, 3.020 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.