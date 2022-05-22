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Çaldıkları aracı değiştirdiler, gerçek ortaya çıkınca herkes şoke oldu!

Arnavutköy’de bir ekspertiz firmasına gelen araç incelendiğinde gerçek ortaya çıktı. 7 ay önce satın aldığı aracı başka birisine satmak isteyen bir kişi ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı.

22.05.2022 - 10:37 | | İHA
Çaldıkları aracı değiştirdiler, gerçek ortaya çıkınca herkes şoke oldu!

Dün öğle saatlerinde Arnavutköy’deki bir ekspertiz firmasına gelen vatandaşlar karşılaştıkları olay karşısında şoke oldu. İddiaya göre 7 ay önce Konya’daki bir kişiden satın alan vatandaş, aracı başka birine satmak için ekspertiz firmasına geldiğinde gerçek ortaya çıktı.

Çaldıkları aracı değiştirdiler, gerçek ortaya çıkınca herkes şoke oldu

OLAYI GÖRENLER ŞOKE OLDU!

Aracın çalıntı olduğu öğrenildi. Çalıntı aracın hurdaya çıkmış başka bir aracın şase numarası ile piyasaya sürüldüğü belirlendi. Görenlerin şoke olduğu olay ekspertiz ustalarının farklı şasi numaralarını fark etmesi ile ortaya çıktı. Şasi numarasının bir tanesinde hasar kaydı yoktur yazarken, diğerinde aracın hurdaya ayrılmış olduğu görüldü. Yapılan incelemelerin ardından sahte şasi numaraları ile değiştirilen çalıntı araç, polis ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekildi.

Çaldıkları aracı değiştirdiler, gerçek ortaya çıkınca herkes şoke oldu

'İKİ AYRI ŞASE NUMARASI FARK ETTİK'

Aracın çalıntı olduğunu fark eden ekspertiz ustası Ferdi Gökçe, “Bu araç 2017 model bir araç, bir alıcı, bir de satıcı tarafından ekspertiz yapılmak üzere buraya geldi. Bizden kapsamlı bir ekspertiz paketi istediler. Biz de aracı aldık, detaylı şekilde incelediğimizde bu aracın üzerinde iki ayrı şase numarasını fark ettik. Bunlardan bir tanesinde aracın hasar kaydı olmadığı, diğerinde ise aracın ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Daha da detaylı inceleme yaptığımızda aracın benzinli olduğunu ama dizel bir kupa ile değiştirildiğini fark ettik, yani aracın hırsızlık malı olduğu ortaya çıktı. Satan arkadaş aracını 7 ay önce satın aldığını ve ekspertiz yaptırdığını söylüyor, elinde rapor olduğunu söylüyor ki bizde baktık gerçekten elinde o güne ait raporlar var. Onu da kandırmışlar belli ki. Bu araç çalınmış, çok büyükte bir kaza görünce, olmayacak hale gelince ikisini birleştirmişler adeta ve bugünkü satıcıya arabayı Konya’da satmışlar” dedi.

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