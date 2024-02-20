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81 ilde Çember-12 operasyonu! 3 bin 237 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde devam eden Çember-12 Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 3 bin 237 firarinin yakalandığını duyurdu.

20.02.2024 - 08:36 |
81 ilde Çember-12 operasyonu! 3 bin 237 firari yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

81 İlde Son 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-12” Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 3237 Firari Yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, ETMEYECEĞİZ

 

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