81 ilde Çember-12 operasyonu! 3 bin 237 firari yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde devam eden Çember-12 Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 3 bin 237 firarinin yakalandığını duyurdu.
20.02.2024 - 08:36 |
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
81 İlde Son 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-12” Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 3237 Firari Yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, ETMEYECEĞİZ
8️⃣1️⃣ İlde Son 4️⃣ gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-12” Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 3️⃣.2️⃣3️⃣7️⃣ Firari Yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 20, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin… pic.twitter.com/veHZWaQEDX