GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 78 yaşındaki eşini 'kıskançlık' nedeniyle öldüren kadın tutuklandı
ABONE OL

78 yaşındaki eşini 'kıskançlık' nedeniyle öldüren kadın tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde eşi Emin Küçükberber'i (78) 'kıskançlık' gerekçesiyle öldürüp, komşusu S.B. (76) adlı kadını da yaralayan Gürcistan uyruklu Roza Metaplıshvılı (63), tutuklandı.

17.11.2023 - 11:11 |
78 yaşındaki eşini 'kıskançlık' nedeniyle öldüren kadın tutuklandı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Küçükberber ile Gürcistan uyruklu Roza Metaplıshvılı arasında, komşuları S.B.'nin de evde olduğu sırada tartışma çıktı. İddiaya göre; Metaplıshvılı'nın 2 yıl önce evlendiği Küçükberber'i, S.B.'den kıskanması ile başlayan tartışma büyüdü. Bu sırada Metaplıshvılı, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ile komşusuna saldırdı.

MİT'ten nokta operasyon: PKK/YPG'nin alan sorumlusu öldürüldü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMİT'ten nokta operasyon: PKK/YPG'nin alan sorumlusu öldürüldüHaberin Tüm Görselleri

Küçükberber boynundan, S.B. ise elinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçükberber'in hayatını kaybettiği belirlendi, S.B., ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Metaplıshvılı, dün akşam saatlerinde tutuklandı. Metaplıshvılı'nın emniyetteki ifadesinde eşinin, kendisini komşusu S.B. ile aldattığını düşündüğü için çıkan 'kıskançlık' tartışmasında hakaret ettiği gerekçesiyle bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Tedavisi devam eden komşu S.B.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÜNCEL HABERLER

Araba fiyatlarına darbe üstüne darbe! Limanlar sıfır araç doldu fiyatlar düşecek

Araba fiyatlarına darbe üstüne darbe! Limanlar sıfır araç doldu fiyatlar düşecek

Çift rahimli kadın iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kaldı

Çift rahimli kadın iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kaldı

Gülistan Doku dosyasında flaş gelişme! Araç detayı ortaya çıktı

Gülistan Doku dosyasında flaş gelişme! Araç detayı ortaya çıktı