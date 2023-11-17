78 yaşındaki eşini 'kıskançlık' nedeniyle öldüren kadın tutuklandı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Küçükberber ile Gürcistan uyruklu Roza Metaplıshvılı arasında, komşuları S.B.'nin de evde olduğu sırada tartışma çıktı. İddiaya göre; Metaplıshvılı'nın 2 yıl önce evlendiği Küçükberber'i, S.B.'den kıskanması ile başlayan tartışma büyüdü. Bu sırada Metaplıshvılı, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ile komşusuna saldırdı.

Küçükberber boynundan, S.B. ise elinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçükberber'in hayatını kaybettiği belirlendi, S.B., ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Metaplıshvılı, dün akşam saatlerinde tutuklandı. Metaplıshvılı'nın emniyetteki ifadesinde eşinin, kendisini komşusu S.B. ile aldattığını düşündüğü için çıkan 'kıskançlık' tartışmasında hakaret ettiği gerekçesiyle bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Tedavisi devam eden komşu S.B.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.