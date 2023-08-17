78/1 B Trafik CezasÄ± Kodu Nedir? 78/1 B CezasÄ± Ne Kadar, NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

Kara yollarÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin dikkat etmesi gereken pek Ã§ok kural bulunmaktadÄ±r. Bu kurallarÄ±n Ã§iÄŸnenmesi durumunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere cezalar verilir. Bu cezalar bazÄ± kodlara ayrÄ±lmaktadÄ±r. 78/1 B ceza kodu da bu kodlardan birisidir. 78/1 B kara yollarÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler iÃ§in dÃ¼zenlenmiÅŸ bir ceza kodudur. Bu sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼leridir. Motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler iÃ§in geÃ§erli olan 78/1 B ceza kodunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise seyir halinde iken herhangi bir kask veya koruma alet, takmayan motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine kesilen ceza olmaktadÄ±r.Â

78/1 B Trafik CezasÄ± Ne Kadar?

Motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin mutlaka kask veya diÄŸer koruma aletlerini takmalarÄ± gerekmektedir. Bu aletlerin takÄ±ÅŸmamasÄ± durumunda 78/1 B trafik cezasÄ± kesilmektedir. Bu ceza sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 196 TL olarak kesilmektedir. Her trafik ceza kodunun erken Ã¶deme indirimi bulunmaktadÄ±r. Bu durum 78/1 B cezasÄ± iÃ§in de geÃ§erlidir. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler Ã¶demelerini 15 gÃ¼n iÃ§erisinde yaparlar ise %25 oranÄ±nda indirim almaktadÄ±r.Â

78/1 B Trafik CezasÄ± PuanÄ± Ne Kadar?

Trafik cezasÄ± rehberliÄŸinde Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ ceza puanlarÄ± belirtilmektedir. 78/1 B numaralÄ± ceza puanÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye tanzim edilmesi durumunda 15 ceza puanÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n ehliyetine iÅŸlenmektedir. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesinden ceza puanlarÄ±nÄ±n silinmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Trafik suÃ§unun iÅŸlendiÄŸi tarihten geriye doÄŸru bir yÄ±l iÃ§inde toplamda 100 ceza puanÄ±nÄ± dolduran sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ehliyetleri 2 ay sÃ¼re ile geri alÄ±nmakta ve eÄŸitime tabi tutulmaktadÄ±r.Â

78/1 B Trafik Ceza Koduna NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

78/1 B trafik cezasÄ±na itiraz etmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Trafik cezasÄ±nÄ±n tatbik edildiÄŸi yerin belli olduÄŸu sulh ceza hakimliklerine ÅŸahsen mÃ¼racaat edilmesi gerekir. Bunun iÃ§in ÅŸu evraklarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± gerekir:

- Ä°tiraz edildiÄŸini belirten dilekÃ§e,

- Ceza fotokopisi

- Ceza tebligat fotokopisi

- Ruhsat fotokopisi

- Kimlik fotokopisiÂ

- Ehliyet fotokopisi

- Var ise haklÄ± olduÄŸunuzu belirten somut delillere ait dokÃ¼manlarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± gerekir.Â

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