‘75 bin TL maaşlı’ yöneticisi olan lüks sitenin sakinleri: Zenginiz ama ‘keriz’ değiliz

Son dönemde birçok site yönetimi, fahiş aidat zamları ve şeffaf olmayan idari yapılarıyla gündemde. Suçlamaların merkezindeki son yer ise İstanbul Acıbadem’deki lüks bir site. Akasya Toplu Yapı Sitesi’nin yönetimi son bütçe görüşmelerinde, aylık olarak hizmet şirketine ödenen 55 bin TL’nin 95 bin TL’ye çıkarılmasına karar verdi.

MAAŞLARA FAHİŞ ZAM

Hürriyet'ten Seda Turkoğlu'nun haberine göre; 23 Ocak tarihli toplantıda yönetime bağlı işletme müdürü olarak görev yapan Tuba P.’nin maaşı net 40 bin-brüt tahmini 75.5 bin TL, yardımcısı Ebru Ç.’nin maaşı ise net 22 bin-brüt tahmini 36 bin TL olarak belirlendi. Ancak blok temsilcileri, yapılması planlanan bu fahiş zammı reddetti. 27 blok temsilcisinin katıldığı oylamada, bazı temsilciler toplantıyı terk etti.

OLDUBİTTİYE GETİRDİ

Ne olduysa bundan sonra oldu. Aynı zamanda site sakini de olan MYK (Merkez Yönetim Kurulu) Başkanı Özcan Ç.’nin onayıyla, oylamada reddedilmesine rağmen zamların kabul edildiği ortaya çıktı. Ertelenen toplantının WhatsApp üzerinden vekâlet toplanarak gerçekleştirildiği, bütçede görüşülmeyen konuların dahi burada kabul edilmiş olduğu belirtildi. Oldubittiye getirilen kararları gören site sakinleri ise yaşananlara isyan etti. Konuyla ilgili MYK’ya itiraz eden temsilciler kurulu, ilk iş olarak üyelere ihtar çekti. Site sakinleri, sosyal medya üzerinden de yönetimi topa tuttu.

AİDATA YÜZDE 120 ZAM

Bu arada, 4 milyon TL’lik bütçe açığı ile beraber aidatlara yıllık yüzde 120 zam yapıldığı, 120 metrekarelik bir ev için aylık toplam giderin 4 bin TL’den yaklaşık 7 bin TL’ye çıktığı iddia edildi. Hürriyet’e konuşan ve adını açıklamak istemeyen site sakinleri duruma isyan etti. Sitede oturanlar, yönetimin düpedüz kural tanımazlık ve vandallık yaptığını, temsilciler kurulunun itirazlarına rağmen bütçe planını onayladığını söyledi: “Burada nasılsa zenginler oturuyor algısıyla yapılan fahiş zamlar normalleştiriliyor. Tamam biz belki zengin olabiliriz ama keriz değiliz. Bu yapılanlar tamamen hakka da hukuka da aykırı.”

MÜDÜR İDDİALARI REDDETTİ

Hürriyet’in ulaştığı iddiaların merkezindeki Site müdürü Tuba P. ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Suçlamalara ilişkin yasal itirazda bulunacağını da kaydetti. Avukatı Ümran Kalfa da, “Müvekklim sosyal medyada yazıldığı gibi 75 bin ya da 40 bin TL gibi bir Maaş almıyor. Ancak ne kadar maaş aldığını ne yazık ki sizinle paylaşamam” diye konuştu.