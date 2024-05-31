70. Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı, Barlas Özarıkça'ya verildi

Bu yılki 70. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’nın sahibi Barlas Özarıkça oldu. Özarıkça’ya ödülünü, Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan verdi.

“Edebiyatçılarımıza minnettarlığımızın bir göstergesi”

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, törende yaptığı konuşmada, Hikâye Armağanı’nın aynı zamanda Darüşşafaka Cemiyeti ile uzun yıllardır sürdürülen iş birliğinin kültürel yaşamımızdaki tezahürü olduğunu söylerken “Sait Faik’in anısını, kültür hayatımızda bıraktığı derin izleri hep canlı tutan bu ödül, kaleme aldıkları yazılar ve hikâyelerle edebi hayatımıza değer katan kıymetli edebiyatçılarımıza minnettarlığımızı sunmamıza vesile oluyor,” dedi ve bu güzel geleneğin 70.’sinin İş Bankası’nın 100. yılına denk gelmesi nedeniyle kendileri açısından anlam ve öneminin arttığını vurguladı.

“Genç okurları Sait Faik ile tanıştırıyoruz”

Adnan Bali, Kültür Yayınları sayesinde genç okurların belki de ilk defa tanıştığı yazarlar arasında, edebiyat dünyamızın usta kalemi Sait Faik’in de yer aldığını belirtti.

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Bali, “Sait Faik Armağanı sayesinde, kimi kendisine açtığı yolda giden kimi daha yolun başında yazarlarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Ödülün bu yıl Barlas Özarıkça gibi edebiyata ömrünü adamış bir isme sunulması mutluluğumu artırıyor,” dedi.

“Bu ödül yazarlarımızın sesi, soluğu oluyor”

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç de 1964 yılından bu yana Türk edebiyatını besleyen, her zaman adından söz ettiren Sait Faik Hikâye Armağanı’na layık görülmüş her bir yazarın edebiyatımız için ayrı bir kilometre taşı, ayrı bir değer olduğunu görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Güleç, Darüşşafaka’nın kurulduğu günden beri, tıpkı Sait Faik’in ‘Tüneldeki Çocuk’ hikâyesinde ele aldığı, her çocuğumuzun nitelikli, iyi bir eğitimi hak ettiğine dair inancını vurgulayarak şunları ekledi: “Tüneldeki çocuk ve Darüşşafaka’daki her çocuk da kendisine bu fırsat verildiği zaman, diğer çocuklar gibi başarılı olacağını, olduğunu ortaya koyuyor. Sait Faik de tam 70 yıldır vefat yıl dönümünde bir yazara, çıktığı edebiyat yolculuğunda yoldaşlık ediyor, yepyeni kapılar açıyor. Tam 70 yıldır edebiyatımıza birbirinden değerli yazarlar kazandırıyor, onların sesi, soluğu oluyor. 1964’ten bu yana Darüşşafaka’da yetişen her çocuğun eğitiminde Sait Faik’in katkısı var. Bunun için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır.”

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“Eleştirmenler, zaman içinde beklentileri değişen okuyucuya yol gösteriyor”

Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan da konuşmasında, okuyucuların, yazarlar ve yazın türleri konusunda çeşitlilikten yana olması gerektiğini; bir kitabı farklı yaşlarda okumanın, yapılacak değerlendirmeyi de değiştireceğini söyledi. “Bu durum bize klasiklerin önemini gösteriyor,” diyen Hızlan, değişen zaman içerisinde kendisi gibi beklentileri de değişecek olan okurlara, eleştirmenlerin yol gösterdiğini belirtti.

“Yıllardır tanıdığım Barlas Özarıkça’nın 70. Sait Faik Hikâye Armağanı’nı almasında benim de katkım olduğu için çok mutluyum,” diyen Hızlan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın kitapların çok geniş kitlelere erişmesindeki öneminin altını çizdi.

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Ödüle layık görülen Barlas Özarıkça ise konuşmasında, kendisine edebiyat sevgisini aşılayan yazarın Sait Faik olduğunu ve bu ödül vesilesiyle kendi isminin onunkiyle bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Sait Faik Hikâye Armağanı

1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık’ın kurduğu Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor.

Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyatçılarından oluşan jüri, o yıl içinde yazılmış en başarılı ve üstün hikâye kitabını seçerek Sait Faik Hikâye Armağanı’nı veriyor.

Armağan, 2012’den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenleniyor. Ödülü kazanan isim, her yıl yazarın Sait Faik’in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs’ta açıklanıyor.

Başkanlığını Doğan Hızlan’ın üstlendiği 70. Sait Faik Hikâye Armağanı Seçici Kurulu, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen (Darüşşafaka Cemiyeti Temsilcisi), Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan’dan oluşuyor.

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Barlas Özarıkça kimdir?

1948, İstanbul doğumlu. İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu’ndan mezun oldu, Hamburg Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne misafir öğrenci olarak gitti. 1972’de Türkiye’ye dönüşünün ardından çeşitli işlerde çalıştı. Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi’nde beş yıl yöneticilik yaptı. İlk romanı Ters Adam (1986) bu dönemde yayımlandı. Gazeteler ve dergiler için yazılar yazdı. Özarıkça’nın Maskeli Timsahlar Kongresi, Kaçkınlar Kahvehanesi, Gülnuş, Rüya Galerisi ve Ayna Giyinen Şişko isimli kitapları da bulunuyor.