70 liraya yÃ¼kseldi Taksiler iÃ§in taksimetre ayarÄ±, 14 aÄŸustos son gÃ¼n

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde UKOME toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan kararla, taksilerde aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Ã¼cretini 12.65 liradan 19.17 liraya, kÄ±sa mesafe Ã¼cretini 40 liradan 70 liraya, taksi mesafe Ã¼cretini kilometre baÅŸÄ±na 8.51 liradan 13.75 liraya yÃ¼kseltmiÅŸti. 14 AÄŸustos 2023 tarihinden itibaren geÃ§erli olacak yeni tarifeler iÃ§in taksimetrelerini gÃ¼ncellemek isteyen taksi ÅŸofÃ¶rleri, BaÄŸcÄ±lar'daki firmaya geldi. Firma yetkilileri yoÄŸunluÄŸun 4 gÃ¼n Ã¶ncesinden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek 24 saat Ã§alÄ±ÅŸarak taksicileri bekletmeden iÅŸlemleri bitireceklerini belirtti.

"TAKSÄ°METRE GÃœNCELLEMESÄ° MAKSÄ°MUM 5 DAKÄ°KA SÃœRÃœYOR"



Taksimetre gÃ¼ncelleme firmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Servet Ã–zdemir, â€œKarar Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe baÅŸlÄ±yoruz. Normalde 14 AÄŸustos itibariyle baÅŸlÄ±yor. Biz ÅŸimdiden baÅŸladÄ±k. Åžu an tarife gÃ¼ncellemeleri yapÄ±yor ama kademeli tarife. Pazar akÅŸamÄ± saat 24.00'dan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmeye baÅŸlayacak. Åžu an tarife gÃ¼ncelleme yaptÄ±ktan sonra eski fiyattan, pazar akÅŸamÄ±na kadar Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edecekler; ama bu sÃ¼re zarfÄ±nda Pazar akÅŸamÄ±ndan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸi iÃ§in bir anda Pazartesi'den binlerce araÃ§ aynÄ± anda taksimetre kuyruÄŸuna gelmeyecek. Åžu an birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re zarfÄ±nda taksici hem sÄ±ra bekliyor hem iÅŸ yerinden geri kalmÄ±yor. Hem Ä°stanbul trafiÄŸine engel olmuyor. Åžu an ortalama bir araÃ§ geldiÄŸi zaman sÄ±raya girdiÄŸi zaman maksimum yarÄ±m saat iÃ§erisinde taksimetresi gÃ¼ncellenmiÅŸ halde buradan Ã§Ä±kÄ±p gidebiliyor. Burada iÃ§erideki iÅŸlem 2 dakika dÄ±ÅŸarÄ±daki iÅŸlem ortalama 3-4 dakika sÃ¼rÃ¼yor. Maksimum 5 dakika iÃ§erisinde taksimetresi gÃ¼ncellenmiÅŸ halde buradan Ã§Ä±kÄ±p gidebiliyor." dedi. YoÄŸunluk beklediklerini sÃ¶yleyen Ã–zdemir, Â "YoÄŸunluk bekliyoruz. YoÄŸunluk parÃ§a parÃ§a oluyor zaten. Biz dÃ¼nden beri Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz dÃ¼n akÅŸam 7'den itibaren baÅŸladÄ±k biz. Gece zaten kapatmÄ±yoruz. Bu gece de kapatmÄ±yoruz 24 saat Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in yoÄŸunluÄŸu bÃ¶lmÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÃ¼kkanÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman biriken araÃ§lar oluyor ister istemez. SÃ¼rekli aktif olduÄŸumuz iÃ§in yoÄŸunluk yaÅŸamÄ±yoruz. ÃœÃ§ ekip Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in ortalama dakikada 30-40 araÃ§ Ã§Ä±kartabiliyoruz. O yÃ¼zden yoÄŸunluÄŸun Ã§oÄŸunu azaltmÄ±ÅŸ oluyoruz. Ä°nÅŸallah pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar tamam bitmiÅŸ olacak. Pazar akÅŸamÄ± herkes yeni fiyattan Ã§alÄ±ÅŸÄ±p iÅŸine baÅŸlamÄ±ÅŸ olacak" dedi.

"MUHTEMELEN BÄ°ZÄ°M Ä°ÅžLERÄ°MÄ°Z DE BÄ°RAZ DÃœÅžECEKTÄ°R"



Taksici Mehmet Ali HoÅŸ, â€œÄ°stanbul'da taksicilik yapÄ±yorum. Fakat aÅŸÄ±rÄ± ÅŸekilde bu mazot fiyatlarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ kazanÃ§larÄ±mÄ±z Ã§ok dÃ¼ÅŸtÃ¼. BÃ¶yle devam ederse artÄ±k para kazanacak duruma gelemeyeceÄŸiz. Biliyorsunuz Ã¼lkede eÄŸer mazota akaryakÄ±ta zam geliyorsa bu iÄŸneden ipliÄŸe, iÅŸte sudan soÄŸana, domatese kadar herÅŸeye zam gelecek demektir. Bu da insanlarÄ± kÃ¶tÃ¼ etkileyecek. Muhtemelen bizim iÅŸlerimiz de biraz dÃ¼ÅŸecektir ama yapacak bir ÅŸey yok. Yetersiz Ã§Ã¼nkÃ¼ bu akÅŸam gene zam gelecekmiÅŸ akaryakÄ±ta. NasÄ±l dayanacaÄŸÄ±z buna bilmiyorum. Åžu anda gÃ¼ncellemeye geldim iÅŸte yolum bu tarafa dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum" diye konuÅŸtu.

"YAKIT FÄ°YATLARINDAN DOLAYI ZAM YETERLÄ° DEÄžÄ°L"



Beytullah Demircan ise, yakÄ±t fiyatlarÄ± yÃ¼kseldiÄŸi iÃ§in zammÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YakÄ±t fiyatlarÄ± yÃ¼kselirse hiÃ§bir esprisi kalmayacak bu zammÄ±n. Zam Ã§ok yeterli deÄŸil yakÄ±t fiyatlarÄ±ndan dolayÄ±. Ã‡ok yoÄŸun oluyor. Saatlerce beklediÄŸimiz oluyor. Bu sefer boÅŸ. Onun iÃ§in Ã¶nceden halledelim diye geldik. Pazar gecesi otomatik geÃ§ecek taksimetre" ifadelerini kullandÄ±.

GÃœNCELLEMEK 1850 TL



Bir taksinin fiyat gÃ¼ncelleme iÅŸlemi 5 ile 10 dakika arasÄ±nda zaman alÄ±yor. Taksimetre gÃ¼ncelleme fiyatÄ± ise bin 850 lira. Taksimetre gÃ¼ncelleme iÅŸlemlerinde kredi kartÄ± geÃ§miyor. GÃ¼ncellenen taksimetreler 14 AÄŸustos'tan itibaren iÅŸleyecek. (DHA)