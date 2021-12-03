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7 yıldır aranan şahıs yakalandı!

Şırnak’ta kaçakçılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 7 yıldır aranan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği operasyonla yakalandı.

03.12.2021 - 20:49 | | İHA
7 yıldır aranan şahıs yakalandı!

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince, Şırnak’ın Uludere ilçesinde Kaçakçılık suçundan 2014 yılından itibaren aranan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Şırnak’ın Uludere ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 7 yıldır kaçakçılık suçundan aranan S.A. isimli şahıs, Uludere ilçesinde JASAT ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan S.A, Uludere Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan S.A. tutuklanarak Şırnak T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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