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7 yıldır aranan FETÖ firarileri yakayı ele verdi

Zonguldak'ta 7 yıldır aranan FETÖ firarisi çift, polis ekiplerince yakalandı.

30.09.2023 - 08:56 | | İHA
7 yıldır aranan FETÖ firarileri yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2016 yılından itibaren firar olarak aranan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcıları ve mahrem imamlar K.Ç. (41) ve eşi R.Ç (37) yakalandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü Koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Gaziantep ve Malatya'da yakalanan her iki şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

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