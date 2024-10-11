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7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi! Şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da, 7 yaşındaki kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götüren ve cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheli H.T. yakalanıp, gözaltına alındı.

11.10.2024 - 15:49 | | İHA
7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi! Şüpheli yakalandı

Olay, 9 Ekim'de akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde meydana geldi. Şüpheli H.T., 7 yaşındaki kız çocuğunu arazideki toprak birikintisinin arkasına götürdü. Şüpheliyi fark edenler, toprak birikintisine doğru ilerledi.

Çevredekilerin geldiğini gören H.T. kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuk, sağlık kontrolünün ardından Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) sevk edildi. Polis ekipleri ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli H.T., saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı. H.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Kayapınar Belediyesi ekipleri de bölgedeki toprak birikintilerini iş makineleriyle kaldırıp alanı düzleştirdi.

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7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi! Şüpheli yakalandı

7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi! Şüpheli yakalandı