GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem7 milyon TL'lik kasayı çaldılar, arka sokakta yakalandılar! İstanbul'da suç ortağı aranıyor

7 milyon TL'lik kasayı çaldılar, arka sokakta yakalandılar! İstanbul'da suç ortağı aranıyor

07.05.2026 - 12:39Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
7 milyon TL'lik kasayı çaldılar, arka sokakta yakalandılar! İstanbul'da suç ortağı aranıyor

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde girdikleri evden 7 milyon TL'lik ziynet eşyasının bulunduğu kasayı çalan iki hırsızdan birisi yakalandı. 44 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı, suç ortağı aranıyor.

Haberin Devamı

Murat Paşa Mahallesi, Karakol Sokak'ta 20 Nisan'da meydana gelen olayda B.Ç.'nin evine giren hırsızlar, yatak odasında bulunan ev tipi kasayı açamayınca torbaya koyarak çaldı. Olayın ardından polise ihbarda bulunan B.Ç., kasa içerisinde yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası olduğunu söyledi. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olayın ardından çaldıklarıyla birlikte kaçarken güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde kadın iki şüphelinin sakin şekilde bölgeden uzaklaştığı görüldü.

 7 milyon TLlik kasayı çaldılar, arka sokakta yakalandılar İstanbulda suç ortağı aranıyor

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI DİĞERİ ARANIYOR

Görüntüleri inceleyerek kimlik ve adreslerini tespit eden polis, Başakşehir'de bulunan iki eve operasyon düzenleyerek şüphelilerden N.U.'yu gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgusu yapılan N.U.'nun daha önceden 44 suç kaydı bulunduğu ve bir araması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin suç ortağını yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Güncel Haberler

"World Decolonization Forum" 11-12 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak
#Gündem

"World Decolonization Forum" 11-12 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak

Gaziantep'ten sonra Sezar'ın şehrinde keşfedildi! Zile'de heyecanlandıran gelişme...
#Gündem

Gaziantep'ten sonra Sezar'ın şehrinde keşfedildi! Zile'de heyecanlandıran gelişme...

Aksaray’da 'Beyaz Altın' hasadı başladı: Rekoltede 2 kat artış bekleniyor!
#Gündem

Aksaray’da 'Beyaz Altın' hasadı başladı: Rekoltede 2 kat artış bekleniyor!